Mérgező kétszersültet hívott vissza a Nébih

Az országos tisztifőorvos örömhírt is bejelentett az Operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján.

Kiss Róbert alezredes a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte a tájékoztatót. Eszerint az elmúlt 24 órában 145 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, mert nem viseltek maszkot. 273 emberrel szemben azért intézkedett a rendőrség, mert megszegték a kijárási tilalmat, illetve a közterületi szabályokat, így november óra 27 645 emberrel szemben intézkedett a rendőrség ilyen jellegű szabályszegések miatt. Tegnap 2297 hatósági házi karantént rendeltek el, jelenleg 19 932 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos a járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy újabb 1410 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 355 662-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 713-ra emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 235 276, az aktív fertőzötteké pedig 108 673. Kórházban 4 049 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 286-an vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília szerint kedvezőbbek az adataink, mint a környező országokban, de semmiképpen nem lazíthatunk. Most már 60 országban detektálták a koronavírus brit mutációját, ráadásul azon kívül további mutációk is megjelentek. Úgy fogalmazott, hogy itt az a kérdés, hogy a védőoltások a mutációkkal szemben is védenek-e, de egyelőre a kutatók szerint hatékonyak az eddig bevezetett oltások. Egyre több a gyógyultak száma, és egyre kevesebb az aktív fertőzött Magyarországon. Szerinte ezt a kedvező helyzetet akkor tudjuk fenntartani, ha növeljük a beadott védőoltások számát. Elmondása szerint eddig jók a tapasztalataink a koronavírus elleni védőoltásokkal. Nagyon kevés a bejelentés, az is inkább csak allergiás reakciókról, súlyos mellékhatásokkal még nem találkoztak. Azt mondta fontos, hogy meggyorsítsuk a védőoltások beadását, ezért jelentős lépésnek nevezte, hogy a magyar gyógyszerészeti hatóság, az OGYÉI engedélyezte a Szputnyik V orosz vakcina, illetve az Astrazeneca vakcina használatát, mert ami oltóanyag – Pfizer és Moderna – eddig Magyarországra érkezett, az nem elegendő. Müller Cecília azt mondta, hogy egyfajta oktatócsomagot bocsát a háziorvosok részére az oltásokról, mivel vagy ők vagy egy oltócsoport fogja beadni az oltóanyagot majd azoknak, akik védőoltásra jelentkeznek. Ezt a csomagot még a mai napon megkapják a kormányhivatalokon keresztül. Hozzátette, hogy nem idegen nekik ez a feladat, mivel a gyermekkori védőoltásokat is a háziorvosok adják be. Örömteli hírként említette, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központban, illetve a Pécsi Egyetem laborjában is kimutatták már a brit vírusvariánst , most viszont sikerült tenyészteni a kórokozót. Ez azért jelentős, mert fejlesztik a magyar vakcinát is, és a vírus tanulmányozásával, a tulajdonságainak beazonosításával egy újabb fontos lépést tudnak tenni abba az irányba, hogy a vakcina a magyar populációra adaptált legyen. Újságírói kérdésekre most nem válaszoltak, mivel azokra a csütörtöki Kormányinfón már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter már válaszolt Gál Kristóf, az ORFK szóvivőjének magyarázata szerint.