ET-elnök: Ha szükséges, szigorítani kell az intézkedéseket a vírusmutációk terjedésének megállítása érdekében

Joe Biden visszavonta vagy felülírta Donald Trump számos utasítását. Munkatársaitól tisztességes hangvételt és feltétlen őszinteséget követelt.

Három korábbi amerikai elnök, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama közös videóüzenetben biztosította támogatásáról Joe Bident. „Azt hiszem, az a tény, hogy mi hárman együtt állunk itt és a békés hatalomváltásról beszélünk, mindent elmond országunk intézményes integritásáról” mondta a republikánus Bush. Obama ehhez hozzátette, hogy „nem szabad csak azokra hallgatni, akikkel egyetértünk, azokra is kell, akikkel nem”. Clinton szerint az Egyesült Államok kész együtt haladni Bidennel és ezek akkor is izgalmas idők, ha azonnal nagy feladatokat kell megoldani. Biden, ráerősítve a beiktatási beszéd összefogást és kölcsönös tiszteletet sürgető üzenetére, bejelentette, hogy azonnal kirúgja azokat a munkatársait, akik tiszteletlenül beszélnek egymással vagy másokkal. Csaknem ezer új kormánytisztviselő virtuális felesketése alkalmából azt mondta, hogy mindenkit megillet a tisztesség és a méltóság. „Aszerint fognak megítélni bennünket, hogy helyreállítjuk-e vagy sem a kormány integritását és hozzáértését” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindenkitől feltétlen őszinteséget és tisztességességet vár el. Az új elnök rendeletzuhataggal nyitotta a kormányzást. Már szerdán tizenhét, csütörtökön pedig további tíz intézkedést hozott. Ezek egy részét jó előre bejelentette, így nem volt meglepetés, hogy az Egyesült Államok újra csatlakozik a párizsi klímaegyezményhez vagy az ENSZ Világegészségügyi Szervezetéhez, a WHO-hoz. A legismertebb amerikai járványügyi szakértő, az egészségügyi főtanácsadónak felkért Anthony Fauci a WHO végrehajtó bizottságát tájékoztatva megdicsérte a szervezetet a koronavírus-járvány elleni küzdelemben mutatott teljesítményéért és kilátásba helyezte, hogy az USA újra kiveszi a részét a finanszírozásból. Az Egyesült Államok újra támogatni fogja a WHO és civil szervezetek családtervezési és a nők egészségét védő programjait is. Pontosan egy évvel – és 406 ezer halottal – az első észlelt amerikai Covid-19 fertőzés után Biden végre a járvány elleni küzdelmet koordináló vezetőt nevezett ki. Jeffrey Zients nem orvos, üzleti és kormányzati tapasztalata van, s közvetlenül az elnöknek tartozik beszámolni. A csütörtöki rendeletcsomag minden eleme a járványhelyzetre vonatkozik. Gyorsítják az oltási kampányt, megnövelik a szűrővizsgálatok számát és a háborús termelésre vonatkozó törvényt alkalmazva bővítik a maszkok és egyéb védőruházat gyártási kapacitását. A legfontosabb különbség az eddigiekhez képest az, hogy a szövetségi kormánynak végre lesz saját terve a koronavírus visszaszorítására és nem bízza az egyes államokra, hogy oldják meg a dolgot, ahogy tudják. Jelentős fordulatként Biden felkérte a belpolitikai tanácsadó testületét vezető Susan Rice volt ENSZ-nagykövetet, hogy koncentráljon „a rendszerszintű rasszizmus kiirtására” az amerikai közéletből. A Trump-kormányzat, miközben az elnök a szavazatszerzés érdekében igyekezett a fekete kisebbség kedvében járni, tagadta a rendszerszintű rasszizmus létét az országban. Biden kétéves lobbitilalmat hirdetett azoknak, akik a kormányzati munka után érdekcsoportoknak kívánnak dolgozni. Érdekesség, hogy Trump, aki 2017-ben ugyanígy járt el, legutolsó elnöki intézkedésével éppen hogy feloldotta a saját kormányzatában dolgozókra vonatkozó tiltást. Utolsó előtti rendelete pedig arra vonatkozott, hogy négy felnőtt gyermekére és néhány közeli munkatársára még fél évig közköltségen vigyázzon a Secret Service.