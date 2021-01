Orbán elmondta, mikor lehet beszélni a kijárási korlátozások feloldásáról

A rendkívüli jogrend meghosszabbítására és a vakcinaútlevélre is kitért a rádióinterjúban a miniszterelnök.

Elsőként a csütörtöki uniós csúcsról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Rögvest a brüsszeli problémamegoldási morált ostorozta, amely szerint nem lehet egyből a gondra fókuszálni. Úgy véli, ha kimondták volna az igazságot, akkor arról kellett volna beszélni, miért oltottak be több embert Nagy-Britanniában, Izraelben és Oroszországban, miközben Magyarországon még mindig sok a halott. Értetlenkedett, miért nem adták még ki az engedélyt az AstraZeneca készítményére uniós szinten.



„Szép dolog az európai egység...de az nem lehetséges, hogy azért haljanak meg magyar emberek, mert a brüsszeli beszerzés lassú” – fogalmazott.

Azt mondta, ugyan hallotta a magyarázatot, mi ennek az oka, de szerinte a magyaroknak nem erre, hanem vakcinára van szüksége. Jelezte, nem akar huzakodni a brüsszeliekkel, mert itt most emberéletekről van szó. Ha véget ér a járvány, akkor visszatérhetünk arra a kérdésre, helyes volt-e a közös beszerzés.

„Mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, de fogja meg az egeret. Ez a magyar álláspont veleje.”

A kínaiakkal előrehaladott tárgyalások folynak, de csak akkor szállítanak, ha már megvan az engedély. Versenyt kell teremteni a gyártók között, mert ha csak egy-két vakcinára adják ki az engedélyt, az nem eredményezi ezt a helyzetet. Értékelése szerint jelen pillanatban már 400 ezer ember van az országban, aki nem fertőz meg senkit, de ez a szám még mindig alacsony. Ha oda eljutunk, hogy senki sincs közvetlen életveszélyben, akkor lehet beszélni arról, hogy a korlátozásokat hogyan lehet feloldani. De ez még a vakcinahiány miatt nem aktuális. Hozzátette, a jövő héten hoznak arról döntést, hogy az érettségizők előrébb kerüljenek-e az oltási sorrendben.



„Mindenkit arra kérek, hogy fogadjuk el a korlátozásokat és tartsuk be a szabályokat” – mondta.

Majd arról beszélt, két héttel megtoldja a kormány saját hatáskörben a rendkívüli jogrendet, ezt követően ismét a Parlament hosszabbíthat. Bejelentette azt is, hogy a kormány elrendelte egy vakcinagyár építését, ami Debrecenben fog működni. Azt hangoztatta, hogy ez a kiszolgáltatottság – ami az oltások terén most van – többé nem fordulhat elő. A gazdasági intézkedésekről szólva elmondta, válság idején csökkenteni kell az adókat, nem pedig emelni. A mi megközelítésünk az, hogy a munkahelyeket és a családokat kell megmenteni. A 2008-2009-es válságkezelés nem működött, a mostani viszont új távlatokat nyit – értékelt. Az leendő vakcinaútlevélről szólva elmondta, erről beszéltek az uniós csúcson, hogy milyen előnyökkel járjon. Ez a vita majd Magyarországon is aktuális lesz, de csak akkor, ha elértük az egymilliós beoltotti létszámot. Ekkor fontos lesz az is, hogy számukra szükséges-e fenntartani az este 8 utáni kijárási tilalmat – mondta el a kormányfő péntek reggel az állami rádióban.