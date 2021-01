Harmadszor is elhalasztották az új James Bond-film bemutatását

Három zenekar játéka és sok megszólaló, többek közt Simon Rattle, Spiró György, Polgár Judit, Kurtág György köszöntötte a 70 éves Fischer Ivánt abban a koncertfilmben, amit 20-án este lehetett megnézni a zenekar honlapján.

Fischer Iván mindenki számára legfőképp mint az általa – és Kocsis Zoltán által – 1983-ban alapított Budapesti Fesztiválzenekar zeneigazgatójaként, karmestereként ismert. Vannak azonban más elfoglaltságai is: az amszterdami Concertgebouworkest tiszteletbeli vendégkarmestere, továbbá a Konzerthausorchester Berlin tiszteletbeli karmestere. A három együttes közösen ünnepelte a maestro születésnapját: 20-án este honlapjaikon egyszerre közvetítették azt a közösen szerkesztett összeállítást, amelyben Fischer Iván által írt, vezényelt és rendezett darabokat, emlékezetesebb koncerteket idéznek fel. A köszöntő szövegeket zenészek, barátok, tisztelők mondták: Simon Rattle karmester, Anna Prohaska énekesnő, David Bazen, a Concertgebouworkest ügyvezető igazgatója, majd Jürgen van Rijen, a harsona szólam vezetője, Elisabeth Kulnman osztrák énekesnő (aki magyarul is szólt pár mondatot), Spiró György, Polgár Judit, Michael Gieler brácsás szintén a Concertgebouw-tól, Tabea Zimmermann hegedűművész, Emanuel Ax zongoraművész, és Kurtág György. A nagyon ritkán nyilatkozó Kurtág kiemelt egy Fischer vezényelte Glyndebourne Operaház-i Cosi fan tutte előadást, és megemlítette: kincsként őrzi azt a levelet, amelyet Iván írt neki, felesége, Márta elvesztése után. Rattle arról beszélt, hogy Fischer segít minket tisztességesnek maradnunk, és folyamatosan új kihívásokat jelentő ötletei vannak, amiket meg is valósít. A bejátszott felvételek a Fischer-szerzemények, az Egy Német-jiddis Kantáta, a Tsuchigumo, a Táncszvit, valamint a Beethoven 8. szimfónia kivételével, részletek voltak, néha sajnos nagyon-nagyon rövidek. Fischer Iván húsz egynéhány éve foglalkozik zeneszerzéssel, amiről korábban úgy beszélt „Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok modern zeneszerző, ne várjanak modern zenét. Előadóként mindenféle zene kavarog a fejemben. Egyszer elhatároztam, leírom azt, ami ott kavarog. Ennek a kavargásnak a zenei nyelve az az egyveleg, amiben élünk, ami ránk zúdul a rádióból, liftből, csengőhangból, koncertteremből. Hasonlónak érzem magam azokhoz a képzőművészekhez, akik montázsokat raknak össze mindabból, amit az utcán felszednek”. Ez az eklektikus zenei világ jól érzékelhető volt a művekben, Monteverdi, Bach, ragtime, boogie woogie – és még mennyi másféle zenei világ – visszhangzott bennük gyakran éles váltásokkal. Persze kiváló előadókkal: utaljunk most csak a zenekarok mellett – az egyik énekesnőre, Fischer Nórára. A film egy-két napig még látható a Youtube-on , siessenek.

Zene minden téren

Fischer Iván zenészcsaládba született 1951-ben. Budapesten zongorázni, hegedülni, csellózni tanult, és zeneszerzés-tanulmányokat is folytatott, azután Bécsben, Hans Swarowsky karmesterosztályában folytatta stúdiumait. Fischer Ivánt a világ legeredményesebb zenekarvezetői között tartják számon, de nagy sikerű opera-előadások rendezője is. 2018-ban megalapította a Vicenzai Operafesztivált, emellett zeneszerzőként is tevékeny: műveit bemutatták az Egyesült Államokban, Hollandiában, Belgiumban, Magyarországon, Németországban és Ausztriában is. Rangos nemzetközi díjakat mondhat magáénak: Kristály díj, Chevalier des Arts et des Lettres, a brit Királyi Filharmóniai Társaság Díja, Ovatie-díj, a Brit Royal Academy of Music tiszteletbeli tagja, ezek mellett Kossuth- és Prima Primissima díjas. A Kocsis Zoltánnal együtt 1983-ban alapított Budapesti Fesztiválzenekar a magyar zenei élet egyik sikertörténete: a világ tíz legjobb zenekara között tartják számon, kétszer nyerte el a Gramophone-díjat, egyszer Grammy-díjra is jelölték.