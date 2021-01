Bezártak az iskolák és az óvodák Pekingben

Hirschberg Kati jeruzsálemi mentős mesélte a Népszavának arról, hogy milyen lenyűgöző szervezettséggel zajlik a lakosság immunizációja Izraelben.

Magyarországon nemcsak lassú a koronavírus elleni oltás folyamata – szerdáig 134 554 fő kapott oltást -, hanem mint kiderült, a hiány dacára veszendőbe is megy az oltóanyagból. A kormányzati vakcinainfo portál tájékoztatása szerint az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok után, a 89 év felettiek következnek, akik a háziorvostól kapják majd meg az oltást a háziorvosi rendelőben, illetve ha szükséges, otthonukban. Ez a fázis azonban még nem kezdődött meg. Ezután következnek majd a 60 év felettiek. A védőoltás ingyenes és önkéntes, de regisztrációhoz kötött. Magyarországon eddig több mint 1,5 millióan regisztráltak, de mint ismert a lakosság soraiban nagy a bizalmatlanság a regisztrációval és a kormányzati adatkezeléssel szemben is, valamint nagy a bizonytalanság amiatt is, hogy felmerült, a magyar kormány az Európai Unió által jóváhagyott vakcinák mellett a kínai és orosz gyártmányút is alkalmazná. Izraelben viszont e héttől már a 35 év fölöttiek is sorra kerültek az oltásban. Azok a fiatalok, akik kockázati csoportba tartoztak, krónikus betegek, ugyancsak megkapták már az oltást- „A négyből két biztosító már elkezdte a 35 év felettieket oltani, a másik kettő a 40 év felettieket oltja, ezek első oltások persze, de őrületes tempóban haladunk. Először itt is az egészségügyi dolgozókat oltották be, de a gyakorlatban ez szinte egyszerre zajlott az idősebb korosztályok oltásával, én is az anyósommal azonos héten kaptam meg az első adagot”, mesélte a Népszava megkeresésére a budapesti születésű izraeli mentős, Hirschberg Kati, aki maga is egy oltócsapat tagja. „Én személy szerint nagyon büszke vagyok erre a projektre. Gyorsan és olajozottan működik az egész, és egyetlen csepp sem megy kárba az oltóanyagból. Én idős otthonokban és zárt intézményekben oltok, mint a mentőszolgálat tagja. Egy 10 fős csapattal beoltunk egy 900-1000 fős idősek otthonát 8-10 óra alatt”, mondta Hirschberg. Hogy minek köszönhető ez a Magyarországon szinte elképzelhetetlen gördülékenység? Nos, sok mindennek, de mindenekelőtt annak, hogy az oltási program jól szervezett, rugalmas és igen nagy lelkes csapat dolgozik rajta. „Az oltásban résztvevők aktív mentősök és polgári szolgálatosok, mint én is. Aki egyik nap nincs beosztva mint mentőparancsnok vagy ápoló, az mehet oltani, és mindig teljes létszámmal megyünk ki. Mindenki érzi, hogy ez mennyire fontos, a saját nagyon nehéz életünket könnyítjük vele, ha elérjük a kívánt átoltottsági szintet minél hamarabb”. Miközben beszélgetünk, alácsörög a telefon, majd Kati megmutatja a jeruzsálemi körzeti oltási felelőstől érkező üzenetet: „8 oltási csoport, 14 helyszín, 3183 oltás .... nincs még egy olyan, mint ti, köszönöm egyenként mindenkinek!” A dicséret és napi mérleg mellett a másnapi beosztás is érkezik. Nincs megállás. Nyilván önmagában az egészségügyi dolgozók hozzáállása nem elegendő egy ilyen sikerhez, ha csak rajtuk állna, mifelénk is más eredményt mutathatnánk fel. Minden bizonnyal nagy súllyal nyom a latban az, hogy, amint a jeruzsálemi mentős hangsúlyozta, Izraelben nem nagyon kellett kampányolni, mert eleve magas volt a lakosság oltási hajlandósága, a konteo elméletek és az oltásellenesség nagyon kevéssé jellemző az izraeli lakosságra. „Az emberek oltást akarnak kapni, hosszú sorokban várnak az oltásukra és megállás nélkül hívják a biztosító társaságokat, hogy mikor jöhetnek már”. Nyilván az is segíti a folyamatot, hogy Izraelben 4, szabadon választható biztosítótársaság működik és verseng egymással. Ők értesítik sms-ben a különböző csoportokba besorolt embereket, tájékoztatják, miként lehet online jelentkezni. Az oltásra váró biztosított személy választ időpontot és helyszínt, ahol pár perc várakozás után meg is kapják a vakcinát. Hogyan működik egy ilyen központ? Az oltáshoz szükséges adatokat a helyszínen azonnal elektronikusan rögzítik, a második adaggal kapcsolatosan is elektronikus illetve telefonos adatközlés. Az első körben beoltott interjúalanyunk máris megkapta a második dózisra vonatkozó dátumot és helyszínt, az időpont viszont nem rögzített, aznap akkor megy, amikor akar és tud. „Nálunk nincs fél órás orvosi vizsgálat az oltás előtt. Egy adminisztrátor feltesz 4-6 kérdést, ha mindenre nem a válasz, akkor felviszi mini tableten az adatokat, konkrétan a neven kívül a személyi számot, telefonszámot, biztosító társaságot, lakcímet, és megkérdezik, melyik karba szeretné az oltást. Ezután átküldik az oltást végzőhöz, megkapja az oltást, ami mintegy fél perc. A beoltott személy innen átmegy a várakozó zónába, ahol 30 percet kell maradnia, majd mehet haza. Mindem helyszínen van rohammentős és /vagy orvos, az esetleges kérdésekkel hozzájuk lehet fordulni, ha komplikáció adódik, ők végzik az ellátást. Az oltás után pár nappal mindenki kap igazoló sms-t arról, hogy rögzítésre került a minisztérium rendszerében. Hirschberg elmondása szerint az egészségügyi minisztérium a fő koordinátor, alájuk tagozódik a mentőszolgálat, a kórházak, a biztosító társaságok. Az idősotthonokban például úgy zajlik a folyamat, hogy az otthon biztosítja a feltételeket, felveszi az adatokat, felméri ki kaphat és ki akar oltást, a gyámság alá helyezettek esetén beszerzik az írásos hozzájárulást. „Ezt követően küldi ki a mentőszolgálat a csapatot, a minisztérium odaszervezi a hűtőkamiont a megadott időben, az előre leadott oltóanyag mennyiséggel, ott a helyszínen a mentőszolgálat rohammentőse felhígítja az oltóanyagot és rögzíti a szériaszámot a minisztérium rendszerébe, mi meg oltunk. Ha kicsi a helyszín, akkor, ahogy végeztünk megy tovább a csapat, a második helyszínre is előre rögzített időben jön a hűtőkamion és kezdődik az egész elölről”. Noha helyszínről helyszínre nem visznek át bekevert oltóanyagot, mint ahogy a biztosítók sem tehetnek el felhígított ampullákat másnapra, mégsem kell kidobni a drága és életmentő oltást, semmi sem megy veszendőbe. Amint interjúalanyunk fogalmazott, ezért van az, hogy sokan az utcáról kapnak oltást. A nap végén a helyszín3n bárki, aki megfelel a minisztérium feltételeinek megkaphatja a megmaradt felhígított oltást. Az oltóegységek elsősorban rendőröket és tűzoltókat hívnak oda a nap végén. Telefonon felhívják az adott rendőri vagy tűzoltó egységet, hogy maradt például 20 oltás, negyed órán belül oda tudnak-e érni. A második oltásra alapvetően ugyanoda kell visszamenni, ahol az első adagot megkapták, de ha valaki nem tud, akkor a biztosítótársaságnál kérhet másik helyszínt. A második adagot 21 nap után kell megkapni, de ez azért nem kőbe vésett, néhány nap eltérés belefér. Izraelben keddig 2,7 millió adag oltást adtak be, többen már a második dózist is megkapták. A napi oltásszámban már elérték a 200 ezret, Yuli Edelstein egészségügyi miniszter pedig múlt héten 250 ezret jelölt meg célként. Beszélgetőpartnerünk jelezte, hogy az egészségügyi minisztérium várhatóan még ezen a héten megváltoztatja az oltási rendet és előre sorolja a terhes nőket, ugyanis az utóbbi napokban sajnálatos módon megnőtt a koronavírus fertőzés miatt súlyos vagy kritikus állapotba kerülő terhes nők száma. A rugalmas oltási program ezt lehetővé teszi, de hogy aztán mennyien jelentkeznek oltásra ebből a kockázati csoportból, az más kérdés, nagyon nehéz kérdés.

Kísérleti terep Izraelben december 20-án kezdődött meg a tömeges oltás. Elsőként élő egyenes adásban a 71 éves Benjamin Netanjahu miniszterelnök kapta meg a BioNTech/Pfízer vakcinát, majd Yuli Edelstein egészségügyi miniszter és Reuven Rivlin államfő. Az ország vezetői arra buzdították a lakosságot: minél többen éljenek a koronavírus elleni védőoltás lehetőségével. A kormány kezdeti célja az volt, hogy napi 60 ezer, január végére 2 millió embert oltsanak be. December végéig négymillió adag vakcina érkezett Izraelbe, március végéig pedig további négymillió a Pfizer/BioNTech oltóanyagot kap, a Moderna és az AstraZeneca vakcinájával április végéig nem számol. Izraelben tehát nincs oltóanyag hiány, és ezt nem csak az igen magas felárnak köszönheti, amit kifizetett a gyártó felé. Az izraeli kormányzat szerződést kötött a Pfizerrel, vállalta, hogy az ország lesz a "kísérleti terep" mivel olyan adottságokkal rendelkezik, mint a gyors reagálás, kiváló infrastruktúra és magas oltási hajlandóság. A gyártóval kötött ezirányú szerződés nyilvános, ebben azt vállalja Izrael, hogy az oltásra vonatkozó statisztikai adatokat - és NEM a személyes adatokat megkapja a Pfizer, és a világ többi országa is láthatja. Ez felbecsülhetetlen segítség a gyártónak.

Eloszlatott félelem Izraelben az oltás melletti kampányt már tavaly kora ősszel elkezdte az egészségügyi kormányzat. csupán az ultraortodox haredi közösségben jelentkezett kezdetben komoly ellenállás. Köreikben az a rémhír terjengett, hogy a gyártók sertészsír-alapú stabilizátort használnak a vakcinában. Ez nem teljesen légből kapott feltételezés, számos más oltásban fellelhető ilyen stabilizátor. A Pfizer, a Moderna, és az AstraZeneca képviselői azonban közölték, nem használtak disznóhúst a koronavírus elleni védőoltás előállítása során. David Stav rabbi, a Tzohar rabbinikus szervezet képviselője is segített eloszlatni a félelmeket. Kijelentette, a Tóra törvényei csak a disznóhús hagyományos fogyasztására vonatkoznak, viszont ha oltással és nem étkezéssel kerül a szervezetbe, arra vonatkozóan nincs tiltás.