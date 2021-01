Hétvégén is marad az enyhe idő

Jól példázza az internetes adatvédelmi tudatosság erősödését a Signal és a DuckDuckGo szolgáltatásai iráni kereslet megugrása.

Egyre többen keresik azokat a szolgáltatásokat, melyek használatakor biztonságban tudhatják adataikat. Mint ahogy arról lapunk beszámolt, a WhatsApp adatvédelmi frissítésének bejelentése után a Signal felhasználóinak száma egyetlen nap alatt 10 millióról 50 millióra nőtt. Mint ismert, az üzenetküldő tavaly júliusban jelentette be, hogy a Facebook más alkalmazásaival is megosztanak információkat. A hírre olyan mértékben hagyták el a felhasználók az egyébként is megtépázódott tekintélyű Facebook szolgáltatását, hogy 15-én bejelentették, három hónappal elhalasztják az új politika bevezetését, amit eredetileg február 8-ra terveztek. Úgy tűnik, a keresők terén is fordulat figyelhető meg: a Google alternatívájaként fejlesztett, magyarul is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést ért el. A „kacsás kereső” fő vonzerejét az adja, hogy nem épít profilt a netező aktivitásai alapján, tehát nem figyeli, hogy milyen oldalakat látogatott meg korábban, mindenkinek ugyanazokat a tartalmakat jeleníti meg – írja a 24.hu. Idén januárban – épp abban az időszakban, amikor a Signal csevegő is kilőtt – három hét alatt sikerült elérni az egy nap alatt indított 100 millió keresést, az év elején mért 90 millióról. Igaz, hazánkban egyelőre még kevesen használják a DuckDuckGo-t, a StatCounter szerint a piac 0,15 százalékát szerezte meg eddig, 97,06 százalékkal a Google még magasan uralkodik.