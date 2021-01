Titkos fiatal tehetségek, avagy a magyar sport átlaga

Több utánpótláskorú magyar játékos szerepel külföldi labdarúgócsapatokban, akikről itthon alig hallottunk.

Lapunk annak nézett utána – a teljesség igénye nélkül –, hogy a nemzetközi szinten is ismert, valamint elismert Szoboszlai Dominikon kívül hány tehetséges ifjú játékos fejlődik komoly külföldi csapatokban. Alig két hete az Aston Villa U23-as csapatának kapusával, Onódi Ákossal foglalkozott a nemzetközi sajtó. Január 8-án az FA-kupa legjobb 32 közé jutásért vívott párharcokban az Aston Villa együttese a Liverpoolt fogadta. Miután a felnőtt csapat tagjainak többsége elkapta a koronavírust, az élvonalban az előző kiírásban éppen bennmaradt, a mostani kiírásban a mezőny első feléhez tartozó alakulat kénytelen volt több U23-as futballistájának is lehetőséget adni. A kapuban Ónodi Ákos állt, aki döntő érdemeket szerzett abban, hogy a bajnoki címvédő Liverpool csak 4-1-re nyert. A 19 éves tehetség nyolc védést is bemutatott a mérkőzésen, ezzel a szigetországi lapok címoldalára került, mert három éve nem fordult elő, hogy élvonalbeli csapat kapusa ennyi védést mutasson be egy FA Kupa-mérkőzésen. Nemcsak az angol és a magyar lapok, hanem még az argentin sajtó is elismerően írt Ónodiról. „Egy nappal a mérkőzés előtt tudtam meg, hogy pályára léphetek”- nyilatkozta a sportnapilapnak Onódi. „Amikor megtudtam a hírt, remegő lábbal mentem edzésre, akkora sokként ért a hír. A mérkőzésig megnyugodtam, de nem volt könnyű feldolgozni, hogy a meccs előtti bemelegítésnél Jürgen Klopp, a liverpooliak edzője végig minket figyelt.” A győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémián nevelkedett fiatal hálóőr két és fél évvel ezelőtt igazolt Angliába, előtte 16 évesen már bemutatkozhatott az NB II-ben. Tavaly ősszel Balogh Botond a kiesés ellen küzdő Parma csapatában az Internazionale elleni mérkőzést játszotta végig. Az október 31-én rendezett találkozó meglepetésre 2-2-es döntetlennel ért véget, amiben komoly szerepe volt a 18 éves magyar középhátvédnek is. Balogh az idei szezonban rendszeresen tagja a Parma mérkőzésre nevezett keretének, első tétmeccsét csapatában három nappal az Inter elleni bajnoki előtt, a Pescarával vívott Olasz Kupa-meccsen játszotta Balogh. Január elején edzőváltás volt a klubnál, de a klubhoz visszatért Roberto D’Aversa is pályára küldte az első félidőben a Lazio ellen, amikor Lautaro Valenti megsérült. Bár a meccset a Lazio nyerte 2-0-ra, a magyar játékos szempontjából nagy szó, hogy számítanak rá a felnőtt csapatnál. Több magyar futballista - Koman Vladimir, Gosztonyi András, Rudolf Gergely, Nagy Ádám – próbált szerencsét Olaszországban, az élvonalban mérsékelt sikerrel. Balogh 2019 októbere óta tagja a Parma keretének, a jelek szerint most már teljesen beilleszkedett az együttesbe, ami azért is fontos, mert a játékos alapembere az U21-es magyar válogatottnak is. Nem Balogh az egyetlen magyar futballista Pármában, Kosznovszky Márk az U19-es bajnokságban szerepel. Isztambulban, Törökországban is futballozik ígéretes magyar tehetség. A magyar-török kettős állampolgár Kalafat Álmos Isztanbulban született, édesanyja magyar válogatott vízilabdázó volt, többek között ez is befolyásolhatta a fiatal szélsőt, amikor végül elfogadta a magyar U19-es válogatott meghívót. Kalafat kilenc éves kora óta a tizenötszörös török bajnok Besiktas csapatánál játszik, tavaly az U19-es bajnokságban 23 mérkőzésen 12 gólt szerzett, úgy, hogy a legtöbbször balszélsőként számolnak vele, de középcsatárként is bevethető. Jó teljesítményének köszönhetően a felnőttek edzéseit is látogathatja, felkészülési meccsen csereként már játszott a felnőtt csapatban, egy-egy bajnoki találkozón pedig a kispadra is odafért. Kalafat nemcsak a pályán szeretne fejlődni, tavaly nyáron a sportnapilapnak elmondta, szeretne egyetemi tanulmányokat is folytatni. „Több külföldi egyetemre beadtam a jelentkezésemet – Franciaországban antropológia, Hollandiában kommunikációs menedzsment, valamint üzleti adminisztráció szakra. Ha minden jól megy, valamelyik képzést levelezőn el is végezhetem, ám elsődleges célom az, hogy a labdarúgó-pályafutásomat folytassam.” Bár a honi futballakadémiák elsősorban csak elnyelik a közpénzeket, vannak olyan szerencsés sorsú magyar játékosok, akik fiatalon külföldre kerülnek vagy ott születnek, így van esélyük arra, hogy megfelelő képzést kapnak és komoly labdarúgó válhat belőlük.