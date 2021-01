Hatástalanították a világháborús bombát a Kerepesi úton

Sikerült összekapcsolni az eddig helyrehozhatatlannak hitt idegi kapcsolatot.

Járóképessé tettek gerincvelő-sérülés miatt lebénult egereket német kutatók: összekapcsolták az eddig emlősökben helyrehozhatatlannak hitt idegi kapcsolatot egy agyba juttatott dizájnerprotein segítségével. A sport- vagy közlekedési balesetben bekövetkező gerincvelő-sérülés az embereknél végleges bénulást okozhat, mivel nem minden, az izmok és az agy közötti információt hordozó idegrost képes visszanőni. A németországi Bochumban lévő Ruhr Egyetem tudósainak sikerült regenerálódásra stimulálni lebénult egerek idegsejtjeit dizájnerprotein segítségével. „Kutatásunk különlegessége, hogy a szerkesztett protein nemcsak a proteint termelő idegsejteket stimulálja, hanem az agyon keresztül tovább is adódik. Ily módon egy viszonylag kis beavatkozással nagyon nagy számú ideget ösztönzünk regenerálódásra és tulajdonképpen ez az oka, hogy az egerek újra járni képesek” – mondta Dietmar Fischer, a kutatás vezetője. A kezelés során a bénult rágcsálók agyába a protein termelésének serkentésére genetikai információt hordozó anyagot, úgynevezett hyper-interleukin-6-ot fecskendeztek. A sérült egerek 2-3 héten belül járni kezdtek. A kutatók most azt vizsgálják, továbbfejleszthető-e a kezelés. „Azt is látnunk kell, módszerünk nagyobb emlősöknél, például sertéseknél, kutyáknál vagy emberszabásúaknál is működik-e. Ha ott működik, még biztosra kell mennünk, hogy a terápia emberek számára is biztonságos. És az még biztosan sok-sok évig tart” – mondta Fischer.