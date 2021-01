Kásler Miklós reméli, hogy nem fogunk válogatni a vakcinák között

A miniszter szerint az ilyen különbségtétel általában a propaganda hatására megjelenő véleményeket tükrözi és előítéletekre alapul.

Az oltóanyagokkal kapcsolatos presztízsérdekek nem fognak változni. Az Európai Unió által lekötött vakcinamennyiség azonban nem tűnik elegendőnek, ráadásul a szállításuk sem számítható ki pontosan, ami az oltási tervet is befolyásolja – jelentette ki Kásler Miklós az Emberi Erőforrási Minisztériuma Életközelben című videósorozatában. A tárcavezető szerint rengeteg téves információ kering, de alapvetően fontos a járvány megállításában az átoltottság növelése. Úgy fogalmazott, hogy mindig mérlegelni kell azt is, hogy a járványnak mi a következménye, illetve az oltóanyagok milyen mellékhatásokkal bírnak, de teljesen egyértelmű, hogy a vakcináció mellett szólnak az érvek. Arra a felvetésre, hogy a közbizalmat rendre önjelölt virológusok rongálják, Kásler elmondta, hogy vannak nemzetközi és nemzeti hatóságok, amelyek a vakcinákat vizsgálják. Arról beszélt, hogy a magyar hatóság nemzetközi tekintélynek örvend, és azt vizsgálják, hogy a vakcinagyártás körülményei megfelelőek-e. Ha igen, akkor engedélyezik az oltóanyagot tömeges oltásra. Kijelentette, hogy ahogyan a világ többi országában, úgy Magyarországon is sokan várakoznak most a tömeges oltásra, de az oltási kedv itthon rendkívül gyorsan megduplázódott a korábbi 15-20 százalékról.



– Nagyon remélem azt, hogy az a megközelítésbeli különbség oldódik Magyarországon, hogy én ezt a vakcinát szeretném, én azt a vakcinát szeretném, ami általában a propaganda hatására megjelenő véleményeket tükrözi, előítéletekre alapul nagyon sok esetben, politikai rendszerekre vetítik ki – mondta Kásler Miklós.

A miniszter hozzátette, hogy ez nem politikai kérdés, hanem elemi egészségügyi érdek, egyéni érdek, hiszen a vakcináció mindenkit véd. Ráadásul az oltással a beoltott ember a társait is védi, mert „ő ebből az átkozott, ördög körből kikerül”, ami a vírus terjedését jelenti.