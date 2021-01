Merkely: Az oltás ritkán okoz szövődményeket, azok is gyógyíthatók

A Semmelweis Egyetem szerint extrém ritkán okoznak ilyen hatást amúgy is a vakcinák.

Az oltás egy nagyon modern technológián alapszik. A vakcina beindítja a szervezet immunrendszerét, ezért a beadást követően tapasztalhatunk enyhe bőrpírt és hidegrázást, de jelentős szövődményeket extra ritkán okoz. Utóbbiak is mind gyógyíthatók – erről beszélt a Semmelweis Egyetem rektora a kormány legújabb, oltással kapcsolatos tájékoztató videójában. A szakember azt hangsúlyozta, hogy a koronavírusnak ezzel szemben nagyon súlyosak a következményei: sok szerv elégtelensége, lélegeztetőgép, vagy akár a halál is. Adott esetben a fertőzés után kialakulhat egy hosszabb fertőzés is. Ez nem hasonlítható össze az oltás után jelentkező minimális reakcióval – jelentette ki Merkely Béla.