Menesztették a Hertha vezetőedzőjét, visszatérhet Dárdai

A magyar férfi kézilabda-válogatott biztosította negyeddöntőbe jutását az egyiptomi világbajnokságon, miután a középdöntő második fordulójában 30-26-ra legyőzte Lengyelországot szombaton az Új Fővárosban.

A magyar válogatott eddig egyszer, 1986-ban kezdte öt győzelemmel a világbajnokságot, amelyet akkor ezüstéremmel zárt. A magyarok ezúttal Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság legyőzésének köszönhetően a maximális négy pontot vitték magukkal a csoportkörből a középdöntőbe, ahol nyertek Brazília ellen is, hétfőn 18 órától pedig az Európa-bajnok Spanyolországgal találkoznak, amely már szintén negyeddöntős. Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport: Magyarország-Lengyelország 30-26 (16-10) Új Főváros, zárt kapuk mögött, v.: Gubica, Milosevic (horvátok) lövések/gólok: 46/30, illetve 44/26 gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1 kiállítások: 6, illetve 6 perc Magyarország: Mikler - Lékai 8, Szita 2, Bánhidi 3, Sipos, Máthé 6, Rodríguez 3, cserék: Bóka 2, Rosta 4, Bodó 2, Ancsin, szövetségi kapitány: Gulyás István A magyarok meccskeretéből ezúttal is Balogh Zsolt, Borbély Ádám, Győri Mátyás és Topic Petar maradt ki taktikai okok miatt. A lengyelek legjobbjai közül a Paris Saint-Germain beállója, Kamil Syprzak betegség miatt hiányzik a tornáról, a Tatabánya lengyel kapusa, Piotr Wyszomirski pedig sérülés miatt kimaradt a szombati keretből. A magyar válogatott annak tudatában kezdte a mérkőzést, hogy győzelem esetén biztosítja helyét a negyeddöntőben. Mikler Roland büntetővédéssel kezdett, és mivel csapattársai jól védekeztek, gyors ellenakciók végén lőtt gólokkal ellépett a magyar csapat (3-1). A támadásban elkövetett hibákat védekezésben rendre javították a magyarok, ennek köszönhetően a találkozó negyedénél először vezettek három góllal (9-6). Ezt egy kisebb megtorpanás követte, több mint öt percig nem született újabb magyar gól, utána viszont sorozatban négy is (13-7). Mikler mellett Bánhidi, Rosta és Lékai is remekelt, Patryk Rombel lengyel szövetségi kapitány pedig még a szünet előtt kihasználta második időkérési lehetőségét, mert csapata már a hatodik gólját kapta gyors indításból. Harminc perc után 16-10-re vezettek a magyarok, ezért a lengyelek a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltottak. Erre reagálva a magyar együttes lassította a tempót, és mivel felváltva estek a gólok, nem változott a különbség. Mateusz Kornecki egyre jobban védett, csapattársai nyitott védekezésre váltottak, és egy 3-0-s szériával elkezdték a felzárkózást. Kitartóan, taktikusan húzták az időt a magyarok, ismét hétgólos előnybe kerültek, és bár a hajrában ebből faragni tudott az ellenfél, a vártnál magabiztosabb magyar siker nem forgott veszélyben. A lengyel csapat csak egyszer, 1-0-nál vezetett a meccsen. A mezőny legeredményesebb játékosa Lékai Máté volt, aki tíz lövésből nyolc gólt lőtt, így őt választották a meccs legjobbjának. Mikler Roland kilenc védéssel járult hozzá a sikerhez. A másik oldalon Szymon Sicko 11 lövésből ötször talált be. A két csapat 71. egymás elleni mérkőzésén 11 döntetlen és 27 lengyel győzelem mellett a 33. magyar siker született. Korábban: Spanyolország-Uruguay 38-23 (24-12) később: Németország-Brazília 20.30 A csoport állása: 1. Magyarország 8 pont/4 mérkőzés, 2. Spanyolország 7/4, 3. Lengyelország 4/4, 4. Németország 2/3, 5. Brazília 1/3, 6. Uruguay 0/4