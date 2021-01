Lángolt egy családi ház Fóton (videó)

Verekedésbe csapott át a kollektív ivászat a borsodi városban.

Január 23-án szombat este háromnegyed 11-kor Ózdon, az Árpád vezér utcán egy, az épület felé kiabáló, szitkozódó férfire lettek figyelmesek az éppen arra járó egyenruhások. A lépcsőházból ekkor kiszaladt három férfi és összeverekedtek. A férfiaknál különféle karók és más eszközök is voltak. A járőrök azonnal közbeavatkoztak és szétválasztották a verekedőket. Erősítést is hívtak, szerencsére senki sem sérült meg. Az alaposan berúgott társaság elmondásából az előzmények is kiderültek. Eszerint együtt iszogattak az este folyamán, majd mindenki hazament. Az egyik férfi otthon vette észre, hogy nincs meg a telefonja, ezért dühös lett, magához vett egy bozótvágót, majd telefonja keresésére indult.

Közben eszébe jutott, lehet, hogy ivócimborái vették el a készüléket, ezért elment hozzájuk, majd ordítozva kihívta őket az udvarra. A barátok erre egy-egy karót vettek magukhoz és az udvarra siettek, ahol összeverekedtek.