Elegük lett a kijárási tilalomból a holland fiataloknak, felgyújtottak egy tesztközpontot

A tiltás, az előre kilátásba helyezett megtorlás és előzetes letartóztatások dacára több tízezren vonultak utcára Oroszországban. Putyin fél, és jogosan. A tömeg viszont egyre kevésbé.

„Egy mindenkiért és mindenki egyért”, „Nem félünk a bunkerben ülő nagypapitól”, „Putyin hazug” – többek között ezekkel a jelszavakkal demonstráltak a bebörtönzött Alekszej Navalnij hívó szavára utcára vonuló orosz tiltakozók szombaton. A Novo Ogarjovo-i rezidenciáján a koronavírustól féltve őrzött Vlagyimir Putyin elnök húsz éves országlása eddigi legnagyobb kihívásával szembesült – legismertebb ellenfele látványosan felvette a kesztyűt, sőt veszélyes ellentámadásba ment át. A novicsok idegméreggel történt megmérgezése után közel fél éves berlini gyógykezelésről hazatért és azonnal – mondvacsinált okkal, a felfüggesztett börtönbüntetés szabályainak megsértése, a tartótisztjénél való jelentkezés elmulasztása miatt 30 napos elzárásra ítélt - ellenzéki vezető, korrupcióellenes blogger múlt kedden bemutatott két órás dokumentumfilmje Putyin titkos „tiltott városáról” elevenbe talált. Azt mutatta fel kézzel foghatóan, hogy nem csak a környezete, hanem maga az elnök is elképzelhetetlen illegális vagyont halmozott fel. 2017 márciusában az akkori miniszterelnök, Putyin jobbkeze, Dmitrij Medvegyev illegális vagyonát leplezte le Navalnij alapítványa. A Medvegyevvel kapcsolatos videó olyan tiltakozáshullámot idézett elő, hogy az elnök rövidesen feláldozni kényszerült kedvencét. Az egykori miniszterelnök harácsolása nem tudta alapjaiban megtörni Putyin támogatottságát, de a kormányzó Egységes Oroszországét igencsak megingatta és nem utolsósorban egy olyan réteget vitt ki az utcára, amely addig politikailag viszonylag inaktív volt – a legfiatalabbakat, még a tizenéves korosztályból is szép számmal. Elemzők már akkor hangsúlyozták, Navalnij és alapítványa munkája akkor lesz valóban eredményes, ha azt is bizonyítani tudja, hogy nem csak barátai, rokonai, segítői, hanem a hivatalosan igen szerény vagyonnal rendelkező Putyin is illegális gazdagságra tett szert. A múlt heti, már több mint 50 milliószor megtekintett leleplező videó ezt mutatta be az oroszoknak – a halandók számára megközelíthetetlen, de különben vízi, légi és szárazföldi menekülőutat egyaránt biztosító szupertitkos Fekete-tenger parti, mintegy 100 milliárd rubel (400 milliárd forint) értékű tiltott várost. Putyin hallgat, szóvivője erőtlenül cáfol, hatalomközeli politikusok egyre hangosabban külföldi titkosszolgálati hadjáratot kiáltanak Navalnij videója, hazatérése és annak kapcsán is, hogy az ellenzéki politikus még Berlinből csőbe húzta a rettegett KGB utód FSZB végrehajtóit és bebizonyította, hogy igenis az orosz titkosszolgálat próbálta őt eltenni láb alól. Navalnij nem népszerű politikus odahaza, országos támogatottsága még a független Levada Intézet szerint is csupán 3-4 százalék, de mindenképpen a Putyin hatalmára leselkedő legnagyobb veszély pillanatnyilag. Hívó szavára szombaton 60 orosz városban, a hideg, a pandémia és a hatósági tiltás ellenére tömegek demonstráltak Putyin ellen. Legtöbben nyilván Moszkvában (egyes források szerint 20, mások szerint 40 ezren) és Szentpéterváron (20 ezren) vonultak utcára, a nemzetközi hírügynökségek felvételei alapján a tömegben igen sok fiatal volt. Mindez azok után, hogy a hatóság jelezte, nem fogja megtűrni az engedély nélküli demonstrációt, Navalnij legközelebbi munkatársait, köztük szóvivőjét is már előzetesen letartóztatták a tüntetések tiltott szervezése miatt, a közösségi oldalakat pedig felszólították, vegyék le a tüntetésre való felhívásokat. Egy független civil megfigyelőszervezet szerint szombaton több mint 3324 tüntetőt vettek őrizetbe, köztük 40 újságírót és Navalnij feleségét, Juliát is. Ám jövő szombaton tervek szerint folytatódnak a demonstrációk. Vélhetően a Kreml sem fog tétlenkedni, hiszen szeptemberben parlamenti választások lesznek Oroszországban, az elnöki párt népszerűsége pedig annyira megroggyant, hogy novemberben maga Putyin szólította fel megújulásra, gyökeres reformra formációját. 2013 óta Navalnijt és minden más ismertebb ellenzéki politikust eltiltják ugyan a különböző választásokon való indulástól, az Egységes Oroszország így is egyre gyengébb, az önkényes eltiltások miatti tiltakozások pedig egyre hevesebbek és népesebbek. A tüntetések előtt Navalnij a börtönből egyértelműen megüzente – nincsenek öngyilkos hajlamai, sem egészségügyi gondjai. A blogger nyilván azt kívánta tudatni, esetleges halála a hatalom műve lenne. És Navalnij nem túloz, a tavalyi novicsokos merénylet mellett azzal is számol, hogy a Matroszkaja Tisina börtönben, ahol jelenleg fogva tartják nem egy rejtélyes haláleset történt már. Itt vesztette életét megkérdőjelezett körülmények között az orosz állami visszaéléseket vizsgáló Szergej Magnitszkij ügyvéd is.

Hogy mit lép a Kreml, nem tudni. Egyelőre vizsgálóbizottság indult a rendőrök elleni erőszak kivizsgálására. A szombati demonstrációkon mintegy 40 rendőr sérült meg a tüntetők hógolyóitól. A kommandósok gumibotokkal válaszoltak ugyan, de az minden bizonnyal helyénvaló, mert a hatalom csak a hógolyó dobálók azonosítását és felelősségre vonását helyezte kilátásba.