Putyin állítja, nem az övé a Fekete-tenger partján álló luxuspalota (videó)

A Lengyelország 2050 mozgalom válhat az ellenzék vezető erejévé. Akadnak ugyanis olyan felmérések, amelyek szerint már megelőzi a Polgári Platformot.

A 2050 mozgalmat megalapító Szymon Holownia pedig már a második legnépszerűbb lengyel politikus az IPSOS felmérése szerint. Csak Mateusz Morawiecki kormányfő előzi meg őt, de Holowniát sokkal kevesebben utasítják el, mint a Jog és Igazságosság (PiS) Párt miniszterelnökét. Szymon Holownia politikusnak új, de két évtized óta a lengyel közélet fontos szereplője. Újságíróként, szerkesztőként egy sor lapnál, televíziónál is megfordult. Régóta igazi véleményvezér. Országos ismertségének oka, hogy több éven át a TVN magántévén sugárzott népszerű tehetségkutató show műsorvezetőjeként ténykedett. Fiatalkorában domonkosrendi novícius volt, de felhagyott a szerzetességgel, s megnősült. Felesége a légierő főhadnagya, vadászrepülő. Holownia több jótékonysági akciót kezdeményezett, alapítványokat hozott létre, egyebek között afrikai országoknak visz segítséget. Ilyen ismertséggel és háttérrel jelentette be 2019-ben, hogy indulni akar a köztársasági elnöki választáson. Támogató mozgalmat szervezett, igen sok szakember és ismert személyiség állt mögé. Meglepetést is okozott a 2020-as elnökválasztáson: a harmadik helyet szerezte meg az első fordulóban Andrzej Duda hivatalban lévő elnök (PiS) és az ellenzéki Rafal Trzaskowski varsói polgármester (Polgári Platform, PO) mögött. Holownia nem állt az ellenzéki jelölt mögé a második felvonásban, nem árulta el, ő maga kire szavaz, táborát sem bíztatta egyik jelölt támogatására sem. Duda pár százalékkal nyert, Holownia pedig bejelentette, mozgalma párttá alakul. A rendszerváltás utáni lengyel politikába legutóbb egy Pawel Kukiz nevű rockzenész robbant be hasonlóképpen. Ő is volt elnökjelölt, majd pártot alapított, amely bejutott a szejmbe is. Kukiz azokat szólította meg, akik többé-kevésbé elutasítják a létező rendszert, ezenkívül a szélsőséges nacionalista közeg érezte magáénak. Holownia viszont úgy ajánl új alternatívát, hogy azt nehéz megkülönböztetni azok politikájától, akiket ő le akarna váltani. Tehát egyszerre veszi célba a PiS-t és a liberális és baloldali ellenzéket. A múlt ősszel, amikor egész Lengyelország hangos volt az abortusz teljes tilalma miatti nőtüntetésektől, Holownia is feltűnt a színtéren. A tiltakozásokat szervező Marta Lampert feminista aktivista, a Nők sztrájkja szervezet szóvivője felszólította: "Húzzon el!" Holownia ugyanis addig következetesen az abortuszt katolikus alapon ellenző emberként jelenítette meg magát. De, amikor politikailag előnyösnek látta, fordított egyet a köpönyegén. Nem ellenzék akarunk lenni, hanem új ajánlat – nyilatkozta a pártalapító. Az ellenzék – utalt a PO-ra – csak felrobbantani akarja a létező szerkezetet, mi pedig javaslatot teszünk, hogy milyen világban éljünk. Ezekből a javaslatokból sok konkrétum nem derült ki, Holownia és pártja népszerűsége mégis új magaslatokba emelkedett. A téli hónapokban Holownia már miniszterelnök-jelöltként jelenítette meg magát. Arra számított, hogy szétesik a jobboldali koalíció és tavasszal választások lesznek, amelyeket akár meg is nyerhet. Az ellenzékkel való együttműködést elutasította. Holownia azt használja ki, hogy a Polgári Platform és a Baloldal sem képes megszólítani a társadalmat, amelyet egyaránt sújt a világjárvány, annak gazdasági következményei, s a jobboldali kormányzás által generált belső ellentétek. Az ellenzéki pártok végül nem tudtak semmit sem tenni az ellen, hogy a kormány tovább szigorítsa Európa leginkább megszorító abortusz-törvényét. A kormánypárttal szemben viszont joggal hozhatja fel, hogy a PiS nem csak gyengítette Lengyelország pozícióját az EU-ben a költségvetési vétó belengetésével, de rosszul kezeli a koronavírus helyzetet is. Az új párt úgy építi magát, hogy más parlamenti frakciókból vesz át tagokat. Holownia átigazolta a Baloldal egy képviselőnőjét, s legutóbb a PO egyik szenátorát. Amikor azonban az új szerzemény azt nyilatkozta, hogy ellenzi a PiS által bevezetett 500 zlotys (kb.40 ezer Ft) családi pótlékot, Holownia azonnal elhatárolódott tőle. Alexandra Pawlicka, a Newsweek Polska belpolitikai szerkesztője régi ismerője Holowniának. Úgy látja, hogy az új párt vezetője elsősorban a PiS konzervatív, vallásos választói táborában keres támogatókat, ezért óvatos a szociális segélyekkel. Holownia magát konzervatív katolikusként és gazdasági liberálisként pozícionálja, ezzel akar nyerni. Az újságírónő szerint egykori kollégája tv-személyiség, aki nagy közönséget tud elbűvölni. Sikerének magyarázata, hogy új show-t kínál a lengyel politikai színház nézőinek, akik már beleuntak az eddigi szereplőkbe. Emlékeztet, Donald Trump személyében a napokban távozott a Fehér Házból egy hasonló valóságshow főszereplője.