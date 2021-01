Akkora a közpénzzel kitömött fideszes alapítvány költségvetése, mint az uniós pártcsaládoké

Több mint hatezer jelentkezőből 5231-en jutottak be egyetemre, főiskolára vagy felsőoktatási szakképzésre.

Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási keresztféléves ponthatárokat hétfő délután a felvi.hu oldalon. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint

több mint hatezer jelentkezőből 5231-en jutottak be egyetemre, főiskolára vagy felsőoktatási szakképzésre.

A november 20-án lezárult keresztféléves felvételi eljárásban 6439-en nyújtottak be jelentkezést a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételiben. Az első helyen megjelölt jelentkezéseket figyelembe véve mesterképzésre 5535-en (közülük 5204-en állami ösztöndíjas formára), alapképzésre pedig 754-en adtak be kérelmet. A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények csak mesterképzéseket hirdethettek meg magyar állami ösztöndíjas formában. Az Oktatási Hivatal hétfő délután arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a több mint hatezer jelentkezőből 5231-en jutottak be egyetemre, főiskolára vagy felsőoktatási szakképzésre.

A mostani keresztféléves felvételi eljárásban felsőoktatási szakképzésre 129, alapképzésre 479, mesterképzésre pedig 4623 jelentkezőt vettek fel.

A legnépszerűbb mesterképzés a vezetés és szervezés volt, 496 felvett hallgatóval, majd a gépészmérnöki (313), a mérnökinformatikus (296) és a villamosmérnöki (247) következik. A legtöbb jelentkező (1138) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, ezt követi az Eötvös Loránd Tudományegyetem 613, a Szent István Egyetem 532 és a Debreceni Egyetem 448 felvett jelentkezővel. Mindenki csak egy helyre nyerhetett felvételt, mégpedig az általa megjelöltek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt. Előfordulhat azonban, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam. Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre besorolási döntést hozott, az erről szóló határozat elérhetővé válásáról pedig elektronikus levelet küldött ki a jelentkezőknek legkésőbb 2021. január 25-ig. A besorolási határozat szintén az E-felvételi felületéről tölthető le. Azok a jelentkezők, akik megadták a mobilszámukat, SMS-t is kaptak az eredményről, az E-felvételiben pedig minden érintett ellenőrizheti a pontszámát és az általa megjelölt szakok ponthatárait. A besorolást nyert jelentkezőnek az érintett felsőoktatási intézmény legkésőbb február 2-ig felvételi határozatot küld, és tájékoztatja a felvett diákokat a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az ezzel összefüggő teendőkről is.