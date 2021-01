Adathiányra és ellentmondásokra hivatkozva nem javasolják a szakértők az orosz vakcinát

A 444 .hu szerint több tag is úgy döntött, nem vesz részt a továbbiakban az OGYÉI tanácsának a munkájában.

Nem javasolták az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által felkért külsős szakértők a Szputnyik V vakcina engedélyeztetését – állítja a 444.hu. A lap szerint a szakértők azért nem javasolták az orosz oltóanyag engedélyét egy múlt hét kedden tartott tanácskozáson, mert fontos adatok hiányoztak vagy ellentmondásosak voltak a dokumentumban. Úgy vélték, ezek tisztázásra szorultak volna. Szerdán az OGYÉI vezetője megerősítette, hogy megkapta az intézettől az ideiglenes engedélyt a szer. A 444.hu úgy értesült, ezek után több tag is úgy döntött, nem vesz részt a jövőben a tanács munkájában. A portál megkereste az OGYÉI-t ezzel kapcsolatban, ahol úgy reagáltak, hogy nem tudják megerősíteni azokat az állításokat, amelyeket a portál felvetett. Azt írták, hogy az engedélyezési folyamat a nemzetközi normáknak megfelelően történt, ugyanakkor a szakértői bizottságokban folyó munka részleteit, a szigorú titoktartási előírások következtében nem oszthatják meg a nyilvánossággal. Azt is hozzátették, hogy a Szputnyik V vakcinát jelenleg az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)szakértői vizsgálják. "Az OGYÉI – az NNK szakvéleményének függvényében – támogatja a Szputnyik V vakcina felhasználását”. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója a Magyar Hírlapnak adott interjújában elismerte, hogy az orosz vakcina vizsgálatakor akadtak gondok. Szentiványi szerint például a fázis-3-as vizsgálatnak hiányzott egy közbülső riportja, amit aztán később pótoltak. Azt is elmondta a főigazgató, hogy bő két hónapon át vizsgálta az OGYÉI a Szputnyik V-t. Szijjártó Péter arról számolt be pénteken, hogy aláírták a szerződést az orosz féllel, három ütemben fog Magyarország vásárolni a Szputnyikból, összesen 1 millió ember beoltásához elegendő vakcinát.