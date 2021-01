89-en hunytak el koronavírusban, közel félezer újabb fertőzöttet találtak

Már azon meglepődtek, hogy bekerültek az államilag támogatott koncertsorozat fellépői közé. Ám később jöttek az igazi meglepetések.

Mint a legtöbb számában, úgy a Felső tízezerben sem fogja vissza magát a HétköznaPi Csalódások, ám az Antenna Hungária által biztosított Raktárkoncert-program keretében készült videóban hiába is keresnénk káromkodást: az utómunkálatok során kivágták. És ez volt a legkisebb sérelem, ami a program során érte a kormányt is rendszeresen bíráló, 30 éve aktív punkegyüttest, amely vasárnap Facebook-posztban számolt be az esetről. Horváth László, a banda koncertszervezője lapunknak is elmesélte, már azon meglepődtek, hogy bekerültek az államilag támogatott koncertsorozat fellépői közé. Ám később jöttek az igazi meglepetések: a kormánykritikus számaik nincsenek a felvételen, a bandát kísérő bohócot alakító színészt, Borbiró Andrást a koncertfelvétel után két nappal három kigyúrt férfi a lakása előtt megverte. „Jöhet azzal valaki, hogy most lefeküdtünk a kormánynak, de ez állami támogatás, nem a Fidesz vagy a kormány saját pénze” – magyarázta Horváth. Ám még a koncert felvétele sem alakult zökkenőmentesen. Az első probléma abból adódott, hogy az énekes-frontember, Megyeri Ferenc „Soros” feliratú pólóban állt a színpadra, amit a vezetőtechnikus többszöri kérésére sem vett le. A bandát egy bohócnak öltözött szinkronszínész, Borbiró András kísérte, aki politikusoktól vett idézeteket szavalt egy-egy szám előtt. Az elmegyógyintézeti kínzásokról szóló számot például Kásler Miklós elhíresült megállapításával konferálta fel, hogy betegségek jó része elkerülhető lenne a Tízparancsolat betartásával. Hetekkel később a banda megkapta a koncertfelvételt. Profi munka volt, az viszont megdöbbentette a zenészeket, hogy a bohócot teljesen kivágták belőle. „Eltűntek” az olyan, kormánykritikus számok is az anyagból, mint a Viktor, az Abszurdisztán. „A megrendelőnek persze joga van vágni, ez benne van a szerződésünkben. De akkor is, milyen pitiáner húzás kitörölni számokat?” – értetlenkedett a koncertszervező. A videó egyébként 18-as karikával jelent meg a Mindig TV Go oldalán, ahol csak bejelentkezés után lehet megnézni. A banda nem adja fel: a fellépés bevételéből, saját költségen újra felveszik a koncertet. Lobenwein Norbertet, a VOLT és a Strand fesztiválok főszervezője – akit a Miniszterelnöki Kabinetiroda bízott meg a feladattal, hogy összeállítsa a raktárkoncerteken fellépő zenekarok listáját – azt mondta, azok kerültek a meghívandók közé, akiket a 13 hazai fesztivál szervezője közösen kiválasztott, s akik legalább három fesztiválon felléptek volna 2020-ban, de a koncertjeik elmaradtak. A koncertek rögzítéséhez és az utómunkálatokhoz azonban már Lobenwein csapatának nem volt köze. Az ügyben megkerestük a raktárkoncerteket lebonyolítását megrendelő Magyar Turisztikai Ügynökséget és az Antenna Hungáriát is, hogy miért cenzúrázták a felvételt, de kérdéseinkre lapzártánkig nem érkezett válasz. A cenzúrázással nem ért véget az együttes vegzálása. Borbirót a felvétel után két nappal, annak a társasháznak a kapujában, ahol lakik, három kigyúrt férfi várta. „Megkérdezték tőlem, hogy én vagyok az a színész gyerek? Mondtam, hogy igen. A következő pillanatban már a földön voltam, ütöttek, rúgtak. Majd komótosan elsétáltak, az sem zavarta őket, hogy az utcasarkon egy rendőrkapitányság áll” – idézte fel a történteket lapunknak Borbiró. Azt mondta, támadói nem fenyegették, nem adtak át semmilyen üzenetet, de furának tartja, hogy azok után, hogy a koncertfelvételen elkérték az adatait, a kigyúrt alakok az otthona előtt várták.