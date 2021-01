Meghalt a lengyel beteg, akinek leállították a mesterséges táplálását a plymouthi kórházban

A férfi tavaly novemberben szívleállás következtében súlyos agysérülést szenvedett, a plymouthi kórház orvosai állapotát gyógyíthatatlannak minősítették.

Elhunyt az angliai Plymouth város kórházában az a lengyel férfi, akinek mesterséges táplálását kómás állapota miatt megszüntették, és akinek hazaszállítását több napja próbálta elérni a lengyel kormány – közölte kedden a lengyel média. Az eset széles körű visszhangot keltett Lengyelországban. A halálhírt az R. S.-ként ismert beteg családtagjai megerősítették a PAP hírügynökségnek. A tízegynéhány éve Nagy-Britanniában élő középkorú lengyel férfi tavaly novemberben mintegy háromnegyed órás szívleállás következtében súlyos agysérülést szenvedett. A plymouthi kórház orvosai állapotát gyógyíthatatlannak minősítették, diagnózisuk alapján bírósági hozzájárulást is szereztek ahhoz, hogy a beteget lekapcsolják a mesterséges táplálásról. R. S. anyja és testvérei ellenezték a mesterséges táplálás megszüntetését. Azzal érveltek, hogy a beteg önállóan lélegzik. Arra is rámutattak, hogy a férfi gyakorló katolikus, aki kiállt az élet védelme mellett a fogantatástól a természetes halálig. Felesége szerint viszont férje jelenlegi állapotában nem szeretné, hogy életben tartsák, és gyermekeik is elfogadták a brit orvosok döntését. Múlt héten Lengyelországban több aláírásgyűjtést is szerveztek, a kómában fekvő férfi életben tartását, Varsóba szállítását sürgetve. Stanislaw Gadecki, a lengyel katolikus püspöki konferencia elnöke hétfőn Vincent Nichols bíboros, westminsteri érsek, az angliai és walesi püspöki konferencia elnökének közbenjárását kérte „a gyakorlatilag éhhalálra ítélt” férfi életének megmentéséhez. Ennek érdekében Varsó intenzív diplomáciai kampányt folytatott, Marcin Warchol igazságügyi miniszterhelyettes hétfőn azt kérte a plymouthi kórháztól, hogy újítsa fel a mesterséges táplálást. A varsói egészségügyi minisztérium készségét fejezte ki a férfi lengyelországi gyógykezelésére, hazaszállítását lengyel részről a varsói kerületi bíróság engedélyezte. A külügyminisztérium diplomáciai útlevelet is kiállított a beteg számára, így próbálva kivonni őt a brit igazságügy hatásköre alól. A brit hatóságok azonban nem ismerték el a férfi diplomáciai státuszát, és nem engedélyezték a szállítását sem. A brit bíróság jóváhagyta a plymouthi kórház kérelmét, hogy ne engedélyezzék a lengyel konzulnak a beteg meglátogatását. Az orvosok nem újították fel a mesterséges táplálást, palliatív gondozásban részesítették a férfit. Az eset nemcsak a két ország között váltott ki vitát, a varsói vezetés lépéseit egyes lengyel ellenzéki politikusok is bírálták. Köztük volt Borys Budka, a fő ellenzéki párt, a Polgári Platform elnöke, aki az orvosok véleményét nevezte mérvadónak. Több lengyelországi kommentár rámutatott arra, hogy különbséget kell tenni az úgynevezett túlbuzgó gyógyítás leállítása és az eutanázia között, és úgy vélték, hogy ez esetben inkább az utóbbinak volt helye. A lengyel katolikus orvosok szervezetének elnökhelyettese, Bogdan Chazan ellenben azt hangsúlyozta: az életben tartás nem okozott többletszenvedést, az emberi méltósággal viszont – amelyre a brit orvosok hivatkoztak – összeegyeztethetetlen az, ha egy döntés az adott ember éhhalálához vezet.