Mély kútba zuhant egy idős férfi Edelényben

Az evési nehézséggel küzdő gyermek majdnem megfulladt.

A Székesfehérvári Járásbíróság kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt szabott ki 120 óra közmunkát arra a két óvodapedagógusra és dajkára, akik egy Fejér megyei óvodában erőszakkal próbáltak megetetni egy gyermeket – számolt be a Fejér Megyei Főügyészség közleményében. A vádirat szerint a vádlottak úgy döntöttek, hogy megpróbálják megetetni az étkezési zavarban szenvedő három és fél éves gyermeket, aki a többi társával együtt az asztalnál ült és az ebédet várta. A vádlottak ekkor léptek oda hozzá, a gyermek egyik kezét az egyik, másik kezét a másik vádlott hátra fogta, a harmadik pedig kanállal az ételt a szájába nyomta. Ennek hatására a gyermek sírni kezdett, de az elítéltek ennek ellenére is megpróbálták a szájába erőltetni az ételt. A tiltakozó, síró gyermek ekkor félrenyelt, aminek hatására a három felnőtt felhagyott tettével. A gyermekben az eset maradandó károkat okozott, miután viselkedése megváltozott, zárkózottá, szomorúvá vált, sírva ment óvodába. Szülei ezt tapasztalva át is íratták egy másik óvodába. A bíróság egyébként ítéletében kimondta, hogy a vádlottak a feladatukból eredő kötelességüket súlyosan megszegték, a kiskorú testi, érzelmi fejlődését veszélyeztették, amikor kényszerrel próbálták megetetni. Az evéssel kapcsolatos nehézségeit tovább mélyítették, és tettük alatt a gyermek fulladásának a lehetősége is fennállt. Az ügyészség a bíróság ítéletével nem ért egyet, ezért a vádlottak büntetésének súlyosításáért (végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés), valamint foglalkozástól eltiltás kiszabásáért fellebbezett.