Visszalép a frekvenciapályázaton a Spirit FM, de marad a Klubrádió bizonytalan helyzete

A harmadik pályázó, a kormányközeli LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft. korábban szintén jogorvoslattal élt a Médiatanács döntése ellen.

Bár a Media1 hivatalos forrásból is megerősített értesülése szerint a budapesti FM 92,9 MHz-re vonatkozó médiatanácsi pályázat három résztvevője közül az egyik, az ATV Csoporthoz tartozó Spirit FM úgy döntött, visszavonja a budapesti FM 92,9 MHz-re vonatkozó pályázatát és a pályázatból való való kizárása miatti jogorvoslatát, ettől még ugyanabban a nagyon bizonytalan helyzetben marad a Klubrádió, mint amilyenben eddig is volt. A portál azt írja: Németh S. Szilárd, az ATV Zrt. vezérigazgatója és egyben a rádiót működtető egyesület elnöke is megerősítette, hogy a Spirit FM-et működtető, az ATV Csoporthoz tartozó Közösségi Rádiózásért Egyesület visszavonja a pályázatát, illetve bírósági keresetét a budapesti FM 92,9 MHz pályázati eljárása kapcsán született határozat kapcsán. Németh S. Szilárd úgy fogalmazott, „” Bár a Klubrádió vezetősége korábban a Spirit FM-et is okolta bizonytalan helyzetért, a Spirit FM pályázati eljárásának visszavonásától a Klubrádió helyzete valójában mit sem változik, hiszen a frekvenciájára vonatkozó pályázat továbbra is szünetel, mivel