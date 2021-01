A gyöngyösi polgármester felesége is megkapta soron kívül a vakcinát

Háziorvosa tanácsára oltotta be magát Hiesz György.

Újabb részletekkel szolgál a fideszes média a hevesi városvezető esetéről, aki soron kívül oltatta be magát még január elején. A kormányközeli Mandiner most arról ír , információik szerint a parádi idősotthonban szervezett oltásból maradt vissza oltóanyag, ehhez jutott hozzá a polgármester. Neki egyébként az abasári körzeti orvos, Lénárt András tanácsolta, ha van még oltóanyag, akkor éljen a lehetőséggel. Az ő felesége egy önkormányzati cég, a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. ügyvezetője, és állítólag ő is részesült a vakcinából.

A lap azt írja, úgy tudják, Hiesz György felesége is megkapta a vakcinát.

A Maninder újságírói keresték az érintetteket is. Lénárt András, a Hiesz-család háziorvosa tagadta, hogy ő szólt volna a polgármesternek a lehetőségről. Ugyanakkor azt elismerte, beszélt vele telefonon, és maga javasolta neki, adassa be az oltást. Lénárt egyébként semmi kivetnivalót nem talált Hiesz beoltásában, szerinte mivel a polgármester a helyi védelmi bizottság elnöke is, így nem árt, ha védett a vírussal szemben. A háziorvos egyébként korábban a helyi MSZP-frakcióban politizált és együtt dolgozott Hiesz Györggyel. A cikk szerint keresték a polgármestert is, de többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült őt utolérni.