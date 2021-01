A szelek jobb kihasználásával csökkenteni lehetne a repülés károsanyag-kibocsátását

Koncentrációs táborhoz hasonlította Németországot Michael Wendler, akit ezért szó szerint kivágtak a legnépszerűbb német zenei tehetségkutató műsor zsűrijéből. A politikai oldal egységesen lépett fel, és az RTL sem próbált kibúvókat keresni.

A német RTL tehetségkutató műsorának egyik zsűritagja a náci koncentrációs táborokhoz hasonlította a német járványügyi szabályokat. A tévécsatorna azonnal megvált tőle, de még a vele felvett részekből is kiretusálták. A DSDS (Deutschland sucht den Superstar) című tehetségkutató műsor tizenhárom részből álló előselejtezőit tavaly nyáron vette fel az RTL és idén januárban kezdte el sugározni, ezért a botrány után teljesen nem tudták eltüntetni az énekest. Azt a megoldást választotta a televízió, hogy minden adás előtt megjelenik egy felirat – amit a narrátor fel is olvas –, hogy Michael Wendler (képünkön) közfelháborodást okozó viselkedése miatt kikerült az adásból, az arca nem látható, a hangja nem hallható, az énekesek miatt azonban a döntéseit nem érvénytelenítették. Minden szereplőnél egy felirat jelzi a produkció végén, hogy Wendler továbbjuttatta vagy kiejtette a próbálkozót. „A tehetségkutatóra jelentkező énekesjelöltek nem tehetnek semmiről, őket büntettük volna, ha Wendler értékeléseit is eltüntetjük, ennek következtében több továbbjutó kiesett volna. Ezt nem akartuk, ezért választottuk a kitakarásos megoldást” – írta közleményében a csatorna. Wendler azzal védekezett, hogy az általa használt „KZ-Deutschland” kifejezésben a „KZ” nem a koncentrációs tábor rövidítése volt az ő értelmezésében, hanem a Kurzentrum (gyógyközpont) helyett használta. Az énekes érvelését rendkívüli mértékben gyengítette, hogy a közösségi oldalán január 5-én megjelent posztban a KZ-Deutschland felirat alatti képen birkák voltak láthatók, amint az auschwitzi koncentrációs tábor felé tartanak. A poszt megjelenése után alig néhány óra alatt óriási politikai nyomás nehezedett az RTL-re, pártok követelték az énekes azonnali eltávolítását a műsorból. „Az RTL-nek óriási társadalmi felelőssége van, befolyásolja a közgondolkodást, ezzel tisztában kell lennie a csatornának, amelynek ebben az esetben nincs mérlegelési lehetősége, az énekest azonnal ki kell venni a műsorból”– hangoztatta Sven Schulze, a CDU EP-képviselője. A CSU főtitkárhelyettese, Florian Hahn azt üzente az énekesnek, hogy fogja be a száját, az RTL hirdetőit pedig felszólította az együttműködés megszakítására a televízióval, ha Wendler továbbra is zsűritag marad. Martina Fehlner, az SPD egyik szóvivője szerint egyetlen, magát hitelesnek tekintő médium sem biztosíthat megjelenési lehetőséget az énekesnek. A 48 éves koronavírus-tagadó énekest tavaly ősszel már kitették a tehetségkutató műsorból, és a selejtezők után nem lett volna látható a további fordulókban, mert második feleségével, a 20 éves Laurával egyik napról a másikra az Egyesült Államokba költözött. Az RTL közleménye szerint Wendler erről senkivel sem egyeztetett, élő szerződése volt, amit megszegett. A kivándorlást azzal indokolta, hogy Németországban a kormány és a médiumok manipulálják, félretájékoztatják a lakosságot a koronavírusról és ellehetetlenítik a másképp, az ő kifejezésével élve „szabadon gondolkodókat”. Wendler menedzsere, Markus Krampe szerint az énekes pánikbeteg és sürgősen szakember segítségére lenne szüksége. A DSDS zsűrijének legmegosztóbb tagja, Dieter Bohlen ezúttal sem finomkodott, véleményét úgy fogalmazta meg Wendlerről, ahogy az énekesjelölteket szokta kiosztani. „Ez egy őrült, beteg ember. Még szerencse, hogy nem adtam meg neki a telefonszámom, ha nekem meglett volna az övé, már rég kitöröltem volna. Kár, hogy csak Amerikába ment, lakhatna még messzebb is – hangoztatta a 35-40 évvel ezelőtt Magyarországon is népszerű Modern Talking egykori énekese. – Kimarad a zsűriből a jövőben? Kit érdekel? Ha egy operatőr esne ki a produkcióból, akkor ő jobban hiányozna. Túl fogjuk élni a kiválását.”