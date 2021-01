Titkos egyeztetések kezdődtek a japán kormány és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) között a tokiói nyári olimpia elhalasztásáról 2032-re.

A The Times című brit napilap egy meg nem nevezett japán kormánytagra hivatkozva azt írta, hogy már zajlanak a tárgyalások a nyári olimpia elhalasztásáról. A lap forrása azt nyilatkozta, hogy a japán főváros 2032-ben szeretne otthont adni a játékoknak. A NOB már korábban jelezte, ha idén nyáron sem lesz olimpia, akkor nem lehet tovább csúsztatni a 2020-ra tervezett játékok lebonyolítását, hanem törölni kell az eseményt a versenynaptárból. A Kyodo japán hírügynökség szerdán arról írt, hogy elmarad Tokióban a március 4-7. közötti időszakra kiírt kvalifikációs viadaluk a szinkronúszóknak. Ugyanebben az időpontban tervezték az első olimpiai tesztverseny megrendezését, de ezt is lemondták. A házigazdák azért döntöttek így, mert a koronavírus-járvány miatt február 7-ig tart a rendkívüli állapot az országban, azonban a járvány alakulása miatt ezt valószínűleg február végéig meghosszabbítják. Az eredeti elképzelések szerint a külföldi sportolók a rendkívüli állapot alatt is szabadon utazhattak volna be az országba, ám a kormány ezt a rendelkezést az év elején megváltoztatta, a versenyzőkkel sem kivételeznek a hatóságok. A nyári olimpiát tavaly nyáron az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt erre az évre halasztották. A japán lakosság nyolcvan százaléka bő két héttel ezelőtt egy közvéleménykutatás során úgy vélekedett, hogy idén nyáron sem lehet megrendezni az olimpiát a jelenlegi fertőzésadatok ismeretében. Lapunk körkérdésére a magyar szempontból legeredményesebb olimpiai sportágak szövetségei egyöntetűen azt a választ adták, hogy muszáj ebben az évben pótolni a játékokat - akár helyszíni közönség nélkül is - , ellenkező esetben nem lesz lehetőség az esemény megrendezésére, egy újabb halasztás nem lehetséges, mert több sportágban jövőre már elkezdődnek a 2024-es párizsi olimpia selejtezői.