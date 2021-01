Hatékony és biztonságos az orosz vakcina a gyógyszerhatóság szerint

A közlekedési cég azt várja, az eszköz használatával kevesebb inzultus éri munkatársaikat.

"Január 19-étől több gyártó eszközeit tesztelik a BKK munkatársai jegyellenőrzés közben egyes kiemelt fővárosi vonalakon." - derül ki a társaság közleményéből.

Mint írják, az elmúlt években több olyan eset is napvilágra került, amelyben a közösségi közlekedést igénybe vevő ügyfelek és a BKK jegyellenőrei között kialakult nézeteltérés okát utólag nehéz volt rekonstruálni. Az ilyen helyzeteket is egyértelműbbé teszi, ha a testkamera által készített felvétel objektív bizonyítékkal szolgál a panaszok utólagos kivizsgálásához. Megemlítik, hogy több közlekedési ágazatban is használnak testkamerákat és az eddigi tapasztalatok kedvezők. Az 1-es, a 4-es és a 6-os villamoson, valamint az M1 kisföldalattin tesztelnek először. Megjegyzik, a felvételek anonimizálása után megelőzési, elemzési és oktatási célra is felhasználhatók lesznek.

A BKK emellett azt várja, hogy az ellenőröket ért inzultusok is visszaszorulnak a testkamerák használatával, mivel pusztán a képfelvétel készítésére történő figyelemfelhívás, vagy akár csak az eszköz látványa alapvetően visszatartó erővel bír.

Megjegyzik, a fővárosban évente 30-50 alkalommal éri támadás az ellenőrzést végző munkatársakat. Az utolsó ilyen eset éppen ezen a héten történt: január 25-én, hétfőn délután három ellenőrt bántalmaztak munkavégzésük közben az 1-es villamos vonalán.