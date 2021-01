Súlyosítottak a hálapénzt kikövetelő szülész-nőgyógyász ítéletén

A vádlott csak a magas életkora miatt kerülte el a letöltendő szabadságvesztést.

A szabadságvesztés tartamát, felfüggesztésének próbaidejét és a pénzbüntetést is súlyosította a Fővárosi Ítélőtábla annak az orvosnak az esetében, aki korábban kikövetelte a hálapénzt a betegeitől. A közlés szerint a másodfokú ítélet értelmében

Minden másban helybenhagyta az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék ítéletét, amely már egyszer elmarasztalta a szülész nógyógyászt az üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt. A most 74 éves férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az ítélet szerint a szülész-nőgyógyász több páciensétől is követelte a hálapénzt. Egyikük esetében az elvégzett sürgősségi császármetszésért – a szokásokra és a kórházban működő „kiskasszára” hivatkozva 100.000 forintot kért. A másodfokú bíróság megállapította, hogy a törvényszék minden lehetséges bizonyítékot beszerzett, azok logikus és helyes mérlegelésével helytállóan vetette el a vádlott védekezését és állapított meg rá nézve terhelő ítéleti tényállást. A Fővárosi Ítélőtábla kifejezetten a vádlott magas életkora miatt látott lehetőséget a szabadságvesztés felfüggesztésére. Az ítélet jogerős. Az elsőfokú ítéletről a Népszava is beszámolt. Tárgyalótermi tudósításunkat i de kattintva olvashatja el.