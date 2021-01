100 ezer forinttal segíti ki az állásukat veszített vendéglátósokat Székesfehérvár

Mindez egy átfogó csomag része, amit a város fideszes polgármestere ismertetett.

Egy komplex tervet dolgozott ki a megyeszékhely kormánypárti vezetése a bajbajutott vendéglátóipar megsegítésére.

Cser-Palkovics András közösségi oldalán jelenttette be, hogy az önkormányzati helyiségben üzemelő vendéglátóipari egységek teljes bérleti díját elengedik 2020. november 1-ig visszamenőleg és a korlátozások teljes időtartamára. Egyúttal mindenkit arra bíztatott, aki vendéglátóipari cégnek ad bérbe helyiséget, hogy tegyen ugyanígy, vagy adjon kedvezményt bérlője számára. A politikus optimista, hogy a helyek valamikor az év első felében újra kinyithatnak, ezért számukra a teraszdíjat is elengedik erre az évre. " A vendéglátóipari vállalkozások számára bevezetjük a “Továbbfoglalkoztatást Segítő Alapot”, egyelőre 30 millió forintos, de szükség esetén bővíthető pályázati kerettel. Az alap támogatására elsősorban azok a fehérvári telephellyel rendelkező vendéglátóipari cégek pályázhatnak majd, akik igazolják, hogy nem bocsátották el alkalmazottaik többségét a veszélyhelyzet miatt, a munkahelyek többségét tehát megőrizték ebben a nehéz időszakban is. A támogatás vissza nem térítendő lesz, és igazodni fog a megtartott munkahelyek számához."

Az intézkedés része lesz az is, hogy a vendéglátóiparban dolgozó, állásukat vesztett és legalább 30 napig munkanélküli emberek számára rendkívüli, egyszeri 100 ezer forintos támogatást ad az önkormányzat.

Ez a támogatás igénybe vehető akkor is, ha az érintett személy nem fehérvári, hanem megyei vendéglátóipari cégnél dolgozott, de fehérvári állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. Cser-Palkovics András tájékoztatása szerint egy új városi adományszámla-számot hoznak létre, ahol az ágazat vállalkozásait és munkavállalóit lehet támogatni. A politikus arra kér mindenkit, hogy akinek lehetősége van, az járuljon hozzá, "a kevésbé szerencsés vállalkozások és emberek felszínen maradásához! Külön kérem azok hozzájárulását ehhez az alaphoz, akik részesülnek ugyan a KKV-szektornak adott adókedvezményből, de mégis nélkülözni tudják működésükhöz ezeket az anyagi forrásokat. A kormánypárti polgármester végül jelezte, az önkormányzat segíteni kívánja a vendéglátó- és szállodaipari vállalkozásokat a korlátozások utáni talpra állásban és piaci érvényesülésben is. Ez a segítség kiterjedhet gazdasági és marketingterületekre egyaránt. Utóbbival kapcsolatban várják a székesfehérvári vállalkozások javaslatait, ötleteit is.