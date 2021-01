Az ENSZ főtitkára is leszabályozná a közösségi médiát működtető cégeket

Szerdán éjfélkor kvázi teljes abortusztilalom lépett hatályba Lengyelországban, miután a szélsőjobboldali kormány hivatalosan is közzétette az alkotmánybíróság erről szóló, október végi döntését.

A több mint háromhónapos késlekedésnek köze lehet ahhoz, hogy az ítélet hatalmas felháborodást váltott ki: a járványügyi korlátozások dacára tízezres, olykor százezres tömegek tiltakoztak az utcákon. Az eltelt idő azonban nem változtatta meg a közhangulatot. A demonstrációk már szerdán újraindultak, az őszi tüntetéshullám mögött álló Nők sztrájkja nevű mozgalom rövid idő alatt ezreket mozgósított több lengyel városban. A szervezet a következő napokban még több és még nagyobb szabású tiltakozásokat helyezett kilátásba. A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt szorult helyzetben van: már októberben beszakította a népszerűségüket az általuk delegált alkotmánybírák ítélete. Andrej Duda köztársasági elnök ugyan kompromisszumot javasolt, ami lehetővé tenné az abortuszt a súlyos fejlődési rendelellenséggel rendelkező magzatok esetében, ám nem biztos, hogy ez járható út a szélsőjobboldali kormánypárt számára. Egyrészt ez újabb vitát generálhatna a még konzervatívabb koalíciós partnerükkel, a Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter vezette Szolidáris Lengyelországgal (SP). Másrészt elvi kérdésről van szó, Jaroslaw Kaczyński PiS elnök korábban kifejtette: álláspontja szerint az életképtelen magzatoknak is meg kell születniük azért, hogy megkereszteljéket őket, mielőtt eltemetik. Hogy a varsói kormány mennyire mélyen hisz az élet értékében, az is bizonyítja, hogy Lengyelország mindent megtett egy délnyugat-angliai kórházban, vegetatív állapotban lévő lengyel állampolgár megmentéséért. A középkorú férfi még novemberben szenvedett súlyos szívrohamot otthonában: agya 45 percig nem kapott oxigént, ezáltal - a brit orvosok szerint - visszafordíthatatlan károsodást szenvedett, nem volt remény a felépülésre. A kórház azt javasolta, hogy kapcsolják le a gépekről, a feleség beleegyezett ebbe, ám a lengyelországi családtagok tiltakoztak, mondván a férfi gyakorló katolikusként nem szeretné ezt. Beadványukat a brit bíróságok és az Emberi Jogok Európai Bírósága is elutasította, de időközben a varsói kormány is beavatkozott. A külügyminisztérium nemrég még diplomata-útlevelet is kiállított a férfinak abban a reményben, hogy hazahozhatják őt, de erre végül nem került sor - a pácienst lekapcsolták a gépekről és kedden elhunyt. Halálhíre óriási indulatokat váltott ki a PiS holdudvarában. Krystyna Pawlowicz, az alkotmánybíróság egyik kormánypárt által delegált tagja arról írt Twitteren: következménye kellene, hogy legyen annak, hogy az Egyesült Királyság egy “ilyen fontos kérdésben” semmibe vette Lengyelországot. A jogásznő ezt megelőzőleg a férfit kezelő brit orvosokat is bírálta: a náci Josef Mengeléhez hasonlította, és azzal vádolta őket, hogy a páciens belső szerveit akarják megkaparintani.