359,00 forinton az euró

Tavaly a vírusválság közepette is nőtt az építőipari cégek száma. Az Opten szerint ez már kevéssé kedvező, sokkal inkább óvatosságra intő jel.

A válság ellenére tavaly nőtt az építőipari cégek száma – közölte az Opten. 2020-ban 5769 ágazati cég alakult és 3238-at töröltek. Így mintegy 2500-zal 57 ezerre nőtt a területen működő társaságok száma. Bár az ágazat szereplőinek számát korábban is a kiemelkedő bővülés jellemezte, ez a gazdasági növekedés időszakában még érthetőnek számított – idézik elemzőjüket, Pertics Richárdot. Az általános visszaesés közepette a növekvő vállalkozásszám viszont már az ágazat egészségtelenségére is utalhat – fűzte hozzá. A válságidőszakban induló cégek várható élettartama ugyanis alacsonyabb, így a sok új szereplő növelheti a tevékenység fertőzöttségét. A törlések száma tavaly 14 százalékkal maradt el az azt megelőző évitől. A 154-es decemberi adat már évtizedes mélypont. Ez a céginformációs szolgáltató szerint a hitel- és adófizetési könnyítéseknek, illetve a kényszertörlési lehetőség szüneteltetésének tudható be. Ezek híján jóval több szereplő szűnt volna meg. Hátrahagyott tartozásokkal járó felszámolásból 838-at, kényszertörlésből 1814-et jelentettek be, ami a többi ágazathoz képest változatlanul kirívó arányban haladja meg a nyugodt bezárást sejtető végelszámolásokét. Utóbbiból 715-öt tettek közzé, ami 5 százalékos emelkedés. Ezt is intő jelnek tartják, hisz eszerint egyre több ágazati befektető dönt önként cége megszüntetéséről. A 2019 előtti évek során az olyan kormányzati intézkedések, mint például a csok vagy épp az 5 százalékos építőipari áfa, erősen fűtötték az ágazatot. A termelés ezzel együtt már közvetlenül a járvány előtt tetőzni látszott. Bár a koronavírus első hulláma alatt még többen reménykedtek abban, hogy a hosszabb távú beruházások átlökhetik az iparágat a válságon, a gazdasági hullámvölgy elnyúlása végül ide is begyűrűzött. Olyannyira, hogy a terület a legtöbb ágazatnál is mélyebbre került. Május és szeptember között 15-20 százalék körüli éves visszaesést mértek. Bár az év végére az építőipar visszakúszott a korábbi szintre, az éves átlag 10 százalékos csökkenést mutat. Pertics Richárd idén sem számít könnyű évre. Bár a beruházásösztönző intézkedések lélegeztetőgépen tarthatják az ágazatot, a képzett munkaerő hiánya, a gyengélkedő versenypiac, a beszállítói láncok gondjai és a csökkenő jövedelmezőség várhatóan számos résztvevő életét nehezíti meg. Ha a számbéli változások íve nem változik, az év végére az ágazat szereplőinek száma 60 ezer fölé nőhet. Ez szintén nem egészséges, de az iparág további „fehérítése” előtt is tág a tér – véli az Opten.