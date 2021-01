Negatív teszt nélkül szobafogságban a szlovákok

Az iskolák zárva maradnak, óvodába és napközibe csak a stratégiai ágazatokban dolgozó szülők gyermekei járhatnak, valamint azoké, akik nem tudnak otthonról dolgozni.

Szerdától már a szabadba sem lehet kimenni negatív antigén vagy PCR-teszt nélkül Szlovákiában. Ugyanígy negatív teszthez kötött a munkábajárás és a vásárlás is. Ezt csupán néhány esetben lehet elkerülni. Alapvető élelmiszerért vagy gyógyszerért el lehet menni a legközelebbi boltig, patikáig. Távolabb már vagy csak egy olyan dokumentummal, amely igazolja, hogy az adott személy legalább 14 nappal ezelőtt megkapta a második koronavírus elleni védőoltást is, vagy egy orvosi igazolással, miszerint az utóbbi három hónapban, 2020. november 2. és 2021. január 17. között esett át a fertőzésen.



Az ellenőrzés nem véletlenszerű, az üzletekben, bankokban, a munkahelyen is belépéskor fel kell mutatni vagy a negatív tesztet vagy a mentességről szóló igazolást.

A rendelkezés egyelőre február 2-ig marad érvényben az ország teljes területén, de azokban a járásokban, ahol 1,2 százaléknál nagyobb fertőzöttséget mutattak ki a hétvégi újabb országos szűrővizsgálat során, ott hosszabb, egyelőre meg nem határozott ideig fenntartják, és a szűrővizsgálatot is megismételik néhány nap múlva. A szűrővizsgálat nyilván ingyenes, hiszen hétvégén már a harmadik országos tesztelést hajtották végre a szomszédos országban.

A részvétel ezeken elméletileg ugyan nem kötelező, de hiányában az utcára sem léphet a szlovák állampolgár.

Igor Matovic kormányfő kezdettől az országos tesztelésektől remélte a koronavírus járvány megfékezését. Ennek érdekében a szakmai ajánlásokkal is szembement, ugyanakkor négypárti kormánykoalícióját is a szakítás szélére sodorta, mivel főképp a liberális SaS párt nem támogatta a miniszterelnök ötletét. Egyfajta kompromisszumos megoldásként, bár Matovic kötelezővé szerette volna tenni a tesztelést, az végül opcionális lett, ami viszont igen sok kedvezménnyel járt és jár a továbbiakban is. A negatív teszttel rendelkezők például átmehettek más járásokba, munkába járhattak és még síelni is elmehettek az ünnepek idején is, annak ellenére, hogy egy teszt a pillanatnyi fertőzöttségi szintet igazolja csak, sőt az antigénteszt a fertőzés első négy napján még azt sem. Tény, hogy az Európai Unió egyetlen országában sem folyamodtak ehhez az eljáráshoz és Szlovákiában sem tűnik úgy, hogy különösebb eredményt tudott volna felmutatni. A várt hatékonyság többek között azért maradt el, mert amint a szlovák sajtó túlnyomó többsége is állítja, a tesztelés nem több, mint Matovic rögeszméje. Az eredményekkel ugyanis nem kezdtek semmit, az antigéntesztekkel kiszűrt fertőzötteknél nem végezték el a PCR-tesztet és nem volt kötelező karantén sem előírva a pozitívak számára, a fertőzött emberen és felelősségtudatán múlt, mit tesz. „A negatívak egy része meg azt hitte, ezzel le van győzve a pandémia, s mentek mindenhová, maszkot meg alig használtak. Ennek az lett a következménye (utólag tudjuk, az angol mutánsnak is köszönhetően), hogy nagyon megugrott a fertőzöttek száma karácsony előtt és után. Ekkor jött egy erősebb lock down, s most, hogy ebből a lezárásból kiutat találjon az ország, Matovic megint előjött ezzel az ötlettel, hiába ellenkeztek az orvosok, szakemberek meg mindenki, hisz alig győzik így is a munkát. A tesztelés újra megtörtént, s újra az van, hogy aki nem vett részt az országos teszten, munkába sem mehet. Attól tartok, most sem lesz semmi haszna, nem fogják felhasználni semmire az adatokat/eredményeket, mint ahogy az ősszel sem tették. De be fog jönni Matovicnak, mert természetes módon, vagyis a lock downnak köszönhetően épp most kezdtek javulni az adatok, s ő ezt össze fogja kötni az országos teszteléssel. De remélem, az emberek most nem mennek bele a világba maszk nélkül, mint ősszel”, mondta a Népszava megkeresésére egy szlovákiai újságíró kolléga. Matovicnak kétségtelen, hogy valamiféle mentőövre van szüksége, hiszen támogatottsága hónapról-hónapra csökken. A Focus közvélemény-kutató ügynökség hétvégi felmérése szerint Matovic pártja, az OLaNo, amely tavaly február végén 25 százalékkal nyerte meg a választást, jelenleg harmadik lenne 10,1 százalékkal. Koalíciós partnere, a SaS, amely tavaly 6,2 százalékot ért el, most második 13,3-al és magasan, 24,3 százalékkal nyerné a választást a Fico vezette Smerből tavaly nyáron kivált és pártot létrehozó volt kormányfő, Peter Pellegrini formációja, a szociáldemokrata Hlas. Fico Smerje is gyengül, már csak 9,1 százalékon áll. A magyar pártokat továbbra is a bejutási küszöb alatt mérik. Bár összesített eredményük elég lenne az 5 százalék teljesítésére, ám a tavaly nyár óta zajló tárgyalások egyelőre eredménytelenek.