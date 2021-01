Meghalt Paul Crutzen, az ózonlyuk egyik felfedezője

Nem árt tudni, mert bár mi még ritkán esszük, több mint kétmillárdan naponta fogyasztják, és a kutatók szerint 2050-ben kulcsfontosságú fehérjeforrás lesz.

Akik a kagyló- és rákfélékre allergiásak, azoknál a tücsökből készült ételek is kiváltják a betegséget egy új ausztrál kutatás szerint. 20 olyan proteint azonosítottak a tücsökalapú fogásokban, amelyek súlyos allergiás reakciót okozhatnak – írták a kutatók a Food Chemistry című szaklap friss számában. A projektet vezető Michelle Colgrave, a nyugat-ausztráliai Edith Cowan Egyetem tudósa szerint a tücskök és más rovarok kulcsfontosságú táplálékai lehetnek a 2050-ben a Földön élő, mintegy 9,7 milliárd embernek. „Több mint kétmilliárdan ma is naponta esznek rovarokat, ami fenntartható megoldás lehet, mert fehérjéi jól kiegészítik a hagyományos állati fehérjeforrásokat. A tücsök fehérjetartalma magas, tápanyagokban gazdag, ráadásul környezetbarát. Számos kutatás kimutatta, hogy jót tesz a belek egészségének, csökkenti a vérnyomást és sok benne az antioxidáns” – magyarázta. Számos jó tulajdonsága mellett azonban jelentős mennyiségű fehérjét találtak benne, amely allergiát válthat ki a rákfélékre érzékenyeknél. „Ennek az az oka, hogy a tücsök, a lisztbogár és más rovarok közeli rokonai a rákféléknek. A világon az emberek három százaléka kagyló- és rákallergiás, az arány életkor és régió szerint változó. Nagy az esélye annak, hogy ezek az emberek a rovarokra is allergiásak” – mondta Colgrave. Ennek ellenére a rovarok használható élelemforrások, de ebből a szempontból is ellenőrizni kell őket, a belőlük készült ételeket pedig tájékoztató címkével kell ellátni, nehogy az allergiások véletlenül elfogyasszák őket. A kutatók egész tücsök, sült egész tücsök, valamint a sülttücsökpor fehérjéit hasonlították össze az ismert allergénekkel. Eredményeik segítségével kimutathatók a tücsöktartalmú ételek allergénjei, amelyek a biztonság érdekében a csomagolás címkéjén is feltüntethetők.