A föld nyelte el az illegális hulladéklerakót

Közpénzből számolta fel Gárdony vezetése azt az illegális hulladéklerakót, amely Fidesz-közeli üzletember érdekeltségébe tartozó telken működött.

Óriási betondarab mered ki a földből nejloncafatok társaságában, néhány méterrel arrébb koszos temetői műrózsákat látni. A lehangoló kép Gárdony határában, egy kétezer négyzetméteres üres álló telken fogadott minket január 19-én, a Mester utca végén. A Central European Ingatlanalap tulajdonában álló területen jól kivehető: itt építési hulladékot tároltak. Méghozzá nem is keveset. „Több méter magasan álltak a sitthalmok” – int a telek felé Eötvös Pál, gárdonyi ellenzéki képviselő, aki elkísért minket a helyszínre – „abban pedig biztos vagyok, hogy az ingatlant földdel vegyes építési törmelékkel töltötték fel.” A nagyüzemi szemetelés annak ellenére is zavartalanul zajlott, hogy a telektől pár méterre állnak a Gárdony város önkormányzati tulajdonú vagy résztulajdonú cégeinek – a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.(GVÜ), az Agárdi Zöld Kft. és a VHG Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Kft. – telephelyei. A három társaság 2018-ban kezdett építkezni az önkormányzati tulajdonban álló Mester utca 2-4. szám alatt, majd tavaly ősszel tették át ide székhelyüket. Munkatársaik láthatták tehát a szomszédos telken magasodó szeméthalmokat. A területre egyébként az üdülőtulajdonosok, a helyi lakók is vittek szemetet, a Mester utca 4. szám alá költöző GVÜ Kft. pedig bevallottan maga is hordatott építési hulladékot telkére. Bor Dániel, a társaság korábbi ügyvezetője ezt írásban ismerte el Eötvös Pálnak hangsúlyozva, hogy maguk hozta sittet „a jogszabályi előírásoknak megfelelően” az építkezéshez hasznosították. További csavar a történetben, hogy a Mester utca 2. alatti ingatlan már 2015-től a VHG Nonprofit Kft. hivatalos hulladékudvarának számított: a hulladékgazdálkodással foglalkozó cég pénzért vett át itt tiszta építési törmeléket a lakosságtól – sejthetően azért, hogy törvényes mederbe tereljék a hulladéklerakást. A legfőbb probléma, hogy nehéz megállapítani, kinek a szemete került illegális úton a Mester utca telkekre. Egy, a lapunk birtokába került 2018-as képen az látszik, hogy korábban sírköveket rakodtak le az önkormányzati ingatlanra, amit biztosan nem a lakók vittek oda. A helyzetet egy ideje figyelő Eötvös Pál 2020. november 11-én a megyei kormányhivatal környezetvédelmi főosztályához fordult: fényképeket csatolva bemutatta a a Mester utcában kialakult helyzetet. A hivatal egy héttel később jelezte: befogadták közérdekű bejelentését. A sittel telepakolt magántelken ezután váratlanul felpörögtek az események: november 20-után kamionok, markológépek és egy kőtörő jelent meg, elindult a tereprendezés, a telek határára kerítés is került. December 3-án – épp az Eötvösnek korábban jelzett 15 napos határidő végén – megjelent a Mester utcában a kormányhivatal ellenőrző csapata is. A helyi ellenzéki politikusnak később elküldött jegyzőkönyvük már nem említi a hulladékot, viszont a hivatal munkatársai is látták „a területrendezésre utaló nyomokat”, az új kerítésről pedig kiderült, hogy az önkormányzat állíttatta, hogy megakadályozza a további illegális hulladéklerakást. A helyszínen tapasztalt szabálysértés miatt eljárás indult. A furcsa nagytakarítás számos kérdést vet fel: nehezen érthető, hogy hosszú évek után miért pont Eötvös bejelentését követően jutott eszébe az önkormányzatnak, hogy rendezze a Mester utcai helyzete, és miért a városvezetés foglalkozott egy magántelket érintő feladattal. Az ügyben feltett kérdéseinkre a legtöbb érintett nem tudott vagy nem akart válaszolni. A városi cégek közül csak a VHG Holding reagált közölve: nincs információjuk a magántelken található egykori lerakóról. Hozzátették: nem ők rendelték meg a sitt feldolgozását és elszállítását. A munkálatokról készített fotók alapján sikerült azonosítani néhány, a takarításban részt vevő céget, ám tőlük sem kaptunk érdemi reakciót. Tóth István gárdonyi polgármester és a város jegyzője, Jankovics Zoltánné sem válaszolt a kérdéseinkre, ugyanakkor az előbbi január 22-én – négy nappal azt követően, hogy lapunk megkereste kérdéseivel – a Facebookon bejelentette, hogy a lerakat nem a telek tulajdonosáé volt, a szemét nagy részét szerinte hétvégente, éjjel szállították oda ismeretlenek. Ezért az önkormányzat közpénzből nagytakarítást rendezett. „A hulladék döntő részét hivatalos lerakókba elszállíttattuk, a betondarabokat pedig ledaráltattuk. (…) A hasznos alapanyagból felújítjuk a zártkertben és a határban lévő rossz állapotú utakat” – írta Tóth. Igaz, a város honlapján semmit nem találtunk arról, mennyit költöttek erre és kit bíztak meg a munkával. A polgármester – mintha csak a Népszava kérdéseire válaszolt volna nyilvánosan – a Mester utcában talált sírkő-törmelékekre, öntvényekre is kitért: szerinte ezeket néhány sírköves szakember hordta oda illegálisan, titokban a helyi temetőből.