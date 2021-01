Pokolgép robbant Izrael indiai nagykövetsége közelében

Drámai vallomásokkal folytatódott csütörtökön és pénteken a büntetőeljárás a meggyilkolt oknyomozó riporter ügyében. Lebukásakor a felbujtó üzent a miniszterelnök kabinetfőnökének: „Ne hagyjatok magamra!”

Az Electrogas nevű cég korrupciós ügyeinek leleplezésén dolgozott Daphne Caruana Galizia, amikor autójában felrobbantották 2017 októberében, vallotta a bíróságon az áldozat fia. Matthew Caruana Galizia a tárgyalóteremben alig pár lépésre állt Yorgen Fenech milliomostól, aki a vád szerint megölette az édesanyját. A kétes hírű üzletember igazgatója és résztulajdonosa volt a konzorciumnak, az azeri állami olajcég, a Siemens és kisbefektetők mellett. A cég gyanús projektjeiből magánszemélyek gazdagodtak, miközben jelentős hátrány érte az adófizetőket. Az újságírónő fia szerint az Electrogas nevében Fenech járt közben korrupt politikusoknál. A vádlott kapcsolatairól beszélt a bíróságon Keith Arnaud nyomozó is. Megerősítette, hogy a milliomos folyamatosan értesült arról, hol tart a gyilkosság felderítése. Tudott közelgő letartóztatásáról is. Előző nap a repülőtér vezérigazgatójánál érdeklődött, elhagyhatná-e az országot „diszkréten” 2019 őszén. A nemleges válasz után jachtján próbált szökni, de a nyílt tengeren – akciófilmbe illő üldözés után – feltartóztatták. Fenech lebukásakor azt az üzenetet küldte a miniszterelnök kabinetfőnökének, Keith Schembrinek: „Ne hagyjatok magamra!” Joseph Muscat akkori kormányfő, kabinetfőnöke és a későbbi vádlott közvetlenül, külön WhatsApp-csoporban kommunikált. Fenech megtudta azt is, hogy elnöki kegyelemért cserébe hajlandó kitálalni a gyilkosság ügyében közvetítő Melvin Theuma, taxis és pitiáner bűnöző. Még a megállapodás-tervezet fotóját is megtalálták telefonján – a vádlott maga hívta fel rá a nyomozók figyelmét, azt állítva, hogy Schembritől kapta. A kormány szürke eminenciásán kívül csupán néhány magas beosztású köztisztviselő ismerte az egyezséget, köztük az országos rendőrfőnök és a főügyész. Ám a nyomozók elmulasztották időben lefoglalni bizonyítékként a volt kabinetfőnök telefonját, később pedig a politikus azt mondta, a készülék „elveszett”. A vád koronatanúja, Theuma hétfőn féléves szünet után újra megjelent a bíróságon, de a tárgyalóterembe be sem léphetett. A vádlott ügyvédei ugyanis elérték, hogy a közvetítőt ne szembesíthessék a robbantásos merénylet feltételezett elkövetőivel, amíg nincs előttük minden titokban rögzített hangfelvétel, ami bizonyíthatná Fenech bűnösségét. Theuma legutóbb tavaly nyáron tett volna vallomást, de néhány órával azelőtt átvágott torokkal, vérben úszva találták a fürdőszobájában. A tanú azóta felépült állítólagos bizarr öngyilkossági kísérletéből, a pszichiátriai szakértő alkalmasnak találta a folytatására, mégsem jutott szóhoz. A robbantás végrehajtásával vádolt Degiorgio fivérek agresszíven fenyegetőztek a bíróságon, az őröknek kellett lefogniuk és megbilincselniük a két profi bűnözőt múlt héten. Harmadik társuk fegyelmezetten ült. Sajtóhírek szerint Vincent Muscat hajlandó lenne feltáró vallomást tenni a gyilkosság részleteiről, ha csökkentenék a büntetését. Kegyelemért is folyamodott, de kérvényét a kormány elutasította. A büntetőeljárással párhuzamosan folytatódik az a nyilvános vizsgálat is, amely az állam felelősségét firtatja a riporter halálában. A meghallgatásokon újabb és újabb korrupciós botrányok kerülnek elő. Robert Abela miniszterelnök karácsonykor le akarta állíttatni a vizsgálatot, de a testület tagjai úgy döntöttek, még nem jártak a dolguk végére. Pénteken a három eljáró bíró nyílt felhívást tett közzé: aki még tud valamit, álljon elő.