Összecsaptak a rendőrökkel Varsóban az abortusz szigorítása ellen tüntetők

Most persze mindent tagadnak és állítják, hogy ők békés emberek, de tény, hogy egyes republikánus képviselőket régi szálak kötnek az erőszakos szélsőjobboldali szervezetekhez. Pedig a republikánusok annak idején George H. W. Bush-sal az élen még kiközösítették a nyíltan rasszista, antiszemita, összeesküvés-elméletekben hívő Ku Klux Klan vezér David Duke-ot. Amikor azonban Donald Trumptól a 2016-os választási kampányban azt kérdezték, elfogadná-e az egykori Nagy Sárkány támogatását, szemrebbenés nélkül vágta rá, hogy fogalma sincs, kiről van szó. Valószínűleg ekkor szakadt át a gát és vált a pártban szalonképessé a szélsőjobboldallal való kapcsolattartás. Paul Gosar arizonai képviselő (akinek kiváló véleménye van Orbán Viktorról) évekkel ezelőtt meglátogatta a helyi Eskütartókat (Oath Keepers). Az állítólag veterán katonákat, rendőröket és egyéb korábbi hivatásos fegyvereseket tömörítő szervezet tagjai gyakran parádéznak terepszínű ruhákban, sisakban, golyóálló mellényben, kezükben nagy tűzerejű lőfegyverekkel. A találkozón egyikük megkérdezte Gosartól, hogy szerinte is polgárháború felé tart-e az ország. Mint a New York Times megírta, a képviselő azt felelte, hogy a polgárháború már meg is kezdődött, legfeljebb még nem lőnek. Egy korábbi választási kampány során Gosar kilenc testvéréből hatan fizetett hirdetésben támadták saját, szélsőséges nézeteket valló fivérüket. A törvényhozás épülete ellen január 6-án intézett támadás nyomán közülük hárman már azt szorgalmazzák, hogy a képviselőház zárja ki, amiért támogatta a Capitoliumba betörő csőcseléket. A QAnon összeesküvés-elméletet népszerűsítő georgiai Marjorie Taylor Greene rendezvényein a Háromszázalékosok (Three Percenters) nevű milícia fegyveresei felügyeltek a rendre. A szervezet neve arra utal (tévesen), hogy a függetlenségi háborúban csak az amerikaiak három százaléka vett volna részt. A milíciával még egy képviselőnő tart kapcsolatot, a coloradói Lauren Boebert, akinek a Rifle (Puska) nevű városkában lévő éttermét Shooters Girlsnek (Lövöldöző Lányok) hívják és pincéreinek munka közben is ajánlott a fegyverviselés. A floridai Matt Gaetz a nőgyűlölő, férfiasságukat verekedések kiprovokálásával bizonyító Proud Boys (Büszke Fiúk) tagjaival fényképezkedett. Az alabamai Mo Brooks január 6-án harcias beszéddel tüzelte a rohamra indulókat, míg demokrata párti képviselők szerint 24 órával korábban több republikánus kollégájuk valóságos „felderítő úton” fogadta azokat, akik aztán másnap kis híján kézre kerítették a honatyákat és Mike Pence alelnököt. Szakértők szerint hosszú évek óta nem az iszlamisták, hanem a honi terroristák jelentik a nagyobb biztonsági kockázatot, de a Trump-kormányzat szerint nem volt fontos foglalkozni velük. Ezeknek az időknek azonban alighanem vége. Az FBI és a belbiztonsági tárca most új lendülettel veti bele magát a szélsőjobboldali fegyveres szervezetek megfigyelésébe – és ahogyan a Ku Klx Klannal tették, belülről való szétbomlasztásukba.