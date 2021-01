Egy nap alatt majdnem félmillióval nőtt a Covid-betegek száma a világban

Ha Magyarországot a migrációs politikája kapcsán jobb belátásra lehet bírni, akkor annak eszköze csakis a pénz lehet.

Nem sok jó vár a lassan 70-es Genfi Menekültügyi Egyezményre, mert egyre kevesebb ország tartja magát hozzá, ezért a lap azt javasolja, hogy újítsák meg az egyezményt. Azt annak idején azért hozták létre, hogy senki se járjon úgy, mint a zsidók, akiket sorsukra hagyott a világ a német nemzetiszocializmus idején. Viszont később éppen a szerződés jóvoltából találtak menedéket nyugaton pl. a szocialista tábor másként gondolkodói. Trump azonban lényegében kivonta az USÁ-t az UNHCR-ből, Ausztrália egy szigeten tartja fogva a menedékérőket és ugyan az EU 6 éve humanitárius segítséget nyújtott több mint egymillió migránsnak, de azóta a tagállamok lezárják a határokat. Ezért a menekültek védelmének csak akkor van jövője, ha alapvetően megújul. Európának ez érdeke, hiszen nem tud meglenni a bevándorlók nélkül, már ha versenyképes akar maradni a világpiacon. De ennél fontosabb, hogy az unió politikai-erkölcsi tényezőnek tekinti magát, ezért nem csukhatja be a szemét a szomszédságban mutatkozó nyomor láttán, hacsak nem akarja elveszíteni a szavahihetőségét. Ezért az elemzés felveti, hogy 1. Reális perspektívát kell nyújtani a potenciális migránsoknak. Összesen 15-20 millió emberről van szó a világban, ez annyi, hogy meg lehet oldani – mondja Gerald Knaus, aki kitalálta, hogy a menekülthullám megállítására Brüsszel állapodjon meg Törökországgal. 2. Életre kell hívni az arra hajlandó országok szövetségét, mivel az EU azzal indokolja tétlenségét, hogy a magyar és a lengyel vezetés nem lehet jobb belátásra bírni. Ezért a németeknek pl. a svédekkel és a hollandokkal együtt kell javítaniuk menedékkérők számára nyújtandó normákon. Európának és Amerikában egyben további fejlett országokat kell megnyernie a menekültek védelmének. 3. Legális menekülő utakat kell kialakítani. Az uniós tagállamok az utóbbi években módszeresen megnehezítették, hogy a migránsok elérhessék a földrészt. Hadihajókat, kerítéseket vetnek be, ezért a bejutás egyre veszélyesebb, így viszont az érintettek nem tudják beadni a kérelmüket. 4. Meg kell állapodni a származási országokkal az elutasított kérelmezők visszavételéről. Ehhez azonban nem elegendő a fenyegetés, megfelelő ajánlatot is le kell tenni az asztalra. 5. Meg kell őrizni az emberséget. Az EU azon van, hogy a déli államok, akármilyen eszközzel is, de tartsák távol a menekülteket. Időnként azonban tagországok követik el a legsúlyosabb jogsértéseket, pl. amikor horvát határőrök megverik azokat, akik csupán menedéket keresnek, majd illegális módon visszapaterolják őket Boszniába.