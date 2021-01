Meghalt 61 magyar Covid-beteg,1307 új fertőzöttet regisztráltak

A jövő hét elején megkezdődik a legidősebb regisztrált emberek beoltása, őket a háziorvosok fogják értesíteni - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján.

György István hozzátette: 1800 háziorvosi praxis kap egy-egy ampulla Moderna-vakcinát. Az abban lévő tíz adag oltóanyagot a regisztráció és az életkor sorrendjében praxisonként tíz idős ember kapja meg. További 5004 praxisból a sorrend szerinti hat idős embert oltják be Pfizer-vakcinával a megyei oltópontokon, ahová betegszállítók viszik el őket. Regisztráció védőoltásra: https://vakcinainfo.gov.hu/ Az államtitkár arra kérte a háziorvosokat, segítsék az oltási folyamat eredményességét, amelyhez minden támogatást megadnak számukra. A háziorvosoknak pénteken átadják életkori sorrendben a praxisokban védőoltásra regisztrált legidősebbek listáját és elérhetőségüket - mondta. Közölte, a jövő hét végéig tartó oltási szakaszban több mint 48 ezer ember kapja meg a védőoltást.

Eddig 200 ezer ember oltásához érkezett oltóanyag Magyarországra "A folytatásban mindenki oltására sor fog kerülni, de ezt csak a rendelkezésre álló vakcina mennyiségének függvényében tudjuk megtenni" - fogalmazott. György István elmondta: a megyei védelmi bizottságok mellett is megalakultak az oltási munkacsoportok, amelyek a védőoltások beadását szervezik. Eddig 200 ezer ember oltásához érkezett oltóanyag Magyarországra, és 175 ezren kapták meg az oltást, a hét végéig a teljes mennyiséget felhasználják - fűzte hozzá. Beszámolt arról, hogy ezekben a napokban lezárják a legveszélyeztetettebb csoportok, az egészségügyi dolgozók és az idősotthonokban élők kampányszerű oltását. Azokat, akik közülük nem kapták meg az oltást, később igény szerint beolthatják. Ismertette: a mobil oltócsoportok csütörtöktől vasárnapig 1845 idősotthont és bentlakásos intézményt keresnek fel. Csütörtökön 246 intézményben oltottak, ezek közül négyben már a második oltást adták be, és 11 627 gondozott, illetve dolgozó élt az oltás lehetőségével. Pénteken 255 oltócsapat 456 intézményben adja be a vakcinákat, erre 22-24 ezer ember jelentkezett be előre. Azt mondta, az oltási munkacsoport döntött arról is, hogy nem maradhat be nem adott vakcina, "elkerülendő az olyan helyzet, hogy egy épp arra járó polgármester is oltást vegyen fel". György István kiemelte, szigorúan kérték a munkacsoportokat, hogy a szociális otthonok oltása során a nyitott ampullában keletkező maradékot az oltásra regisztráltak vagy egészségügyi dolgozók kapják meg. Bővül az oltási paletta Müller Cecília elmondta: mostantól a Pfizer, a Moderna, a Szputnyik V és az AstraZeneca vakcinák mellett a Sinopharmmal "is számolhatunk". Az országos tisztifőorvos reményét fejezte ki, hogy ezek a vakcinák nagy mennyiségben hozzáférhetővé válnak, és így rövidebb idő alatt sikerül immunizálni a magyar lakosságot. A szakember az orosz Szputnyik V vakcina bevizsgálásáról elmondta, kilenc vizsgálatból hetet elvégeztek, és mind negatív eredménnyel zárult, ami bíztató. Hátra vannak még a biológiai vizsgálatok, amelynek során be kell bizonyítani, hogy az oltóanyagban lévő adenovírus valóban nem képes szaporodni. A vizsgálatokat a jövő hét végéig befejezik - tette hozzá.

Ha valaki az oltás első dózisa után megbetegszik, a második adagot felépülése után megkaphatja - mondta kérdésre válaszolva Müller Cecília. Mint mondta, a teljes védelem a második oltás után hét-tíz nappal alakul ki, így nincs kizárva, hogy valaki a két oltás felvétele közötti időszakban lesz beteg. Akut megbetegedés esetén semmilyen oltás nem adható, csak a gyógyulás után. Ekkor "kicsit csúszik a második oltás beadása, de a védettség ki fog alakulni" - mondta.