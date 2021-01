Halálos baleset történt Taksonynál

Apa és fia együtt terített. Ellenük, illetve egy másik váci férfi ellen kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult eljárás.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2020 februárjában ismeretlen tettes ellen indított eljárást kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt. A rendőrök ugyanis megtudták, hogy egy váci férfi Hollandiából behozott extasy tablettákat, amfetamin típusú, feltehetően kábítószernek, vagy pszichotróp anyagnak minősülő szereket, tablettákat vesz meg Budapesten, és szállít nagy tételben hetente Vácra – írja a police.hu . A nyomozáskor a látókörbe került G. Gergő 28 éves és Sz. Attila 35 éves váci lakos, valamint G. Gergő 49 éves, Dejtáron lakó apja. A nyomozók megállapították, hogy apa és fia egymást segítve vettek részt a drog beszerzésében, de az azzal kapcsolatos információkról, időpontokról Sz. Attila is értesült. A beszerzett kábítószereket – mielőtt eladták volna – Vácon, kifejezetten az erre a célra bérelt garázsokban, illetve az apa dejtári ingatlanában raktározták. G. Gergő 2021. január 28-án délután Vácon akart 5 gramm speedet eladni a 39 éves Gy. Benjáminnak, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek. Ezután a 28 éves férfi garázsában házkutatáskor nagy mennyiségű, különböző típusú kábítószergyanús anyag, a kábítószer csomagolásához, hígításához, méréséhez szükséges eszközt foglaltak le. A helyszínen talált 48 gramm bruttó súlyú csomagban kokainra, a 60 darab pink színű tablettában MDMA hatóanyagra adott jelzést a gyorsteszt. További két csomagban bruttó 644 gramm és bruttó 42 gramm tömegű fehér, kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak a nyomozók, amely az előzetes szakvélemény szerint amfetamint tartalmaz.

Ezzel egyidőben Sz. Attila ugyancsak váci garázsában, valamint G. Gergő apja dejtári lakásában is kutatást tartottak. A mélygarázsban nagy mennyiségű, különböző típusú kábítószergyanús anyag, a kábítószer csomagolásához, hígításához, méréséhez szükséges eszközt foglaltak le. Ezen felül összesen bruttó 740 gramm, feltehetően marihuanát, és bruttó 965 gramm fehér, feltehetően amfetamin tartalmú speed port is találtak. A helyszínen talált 72 darab különböző színű tablettáról az alkalmazott gyorsteszt MDMA hatóanyagot mutatott ki. Amikor a 49 éves apa dejtári lakásánál megjelentek a KR NNI munkatársai, a férfi az utcára néző ablakon egy bruttó 6,7 gramm súlyú fehér, kábítószergyanús port tartalmazó műanyag zacskót dobott ki, amelyben 7 darab simítózáras tasakba adagolt – az előzetes szakvélemény szerint kokain –, ezen felül 2 darab rózsaszín tabletta is volt. Lakhelyén egy üvegben bruttó 305 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, illetve simítózáras zacskót is lefoglaltak a nyomozók. A 2021. január 28-i összehangolt rendőri akcióban Sz Attila, G. Gergő, valamint ez utóbbi apja ellen a KR NNI – őrizetbe vételük mellett – kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Gy. Benjámin szabadlábon védekezhet, őt kábítószer birtoklása vétség elkövetésével gyanúsítják.