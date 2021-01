Márciustól minden budapesti középiskolás beleszólhat a fővárosi döntéshozatalba

A Honvédkórház sürgősségi osztályának volt vezetője szerint a döntéshozók ködösítenek.

Nem oltatná be magát a kínai vakcinával – közölte Zacher Gábor toxikológus az ATV Civil a pályán tegnapi adásában. A Honvédkórház sürgősségi osztályának volt vezetője maszkban érkezett a csatorna stúdiójába, holott már túl van 2 koronavírus elleni oltáson , tehát elviekben védett. Az ugyanakkor nem egészen biztos, hogy nem is tudja továbbadni a fertőzést – mondta. A kérdésre, hogy Zacher a kínai vakcinával is beoltatta-e volna magát, azt mondta: