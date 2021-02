Kultúra a karanténban

Még a ma kezdődő félév kezdetének mikéntje sem egyértelmű a hallgatók számára, amellett, hogy nem tudják, hogy az eddigi tanulmányaikat elismeri-e a kuratórium. Gálosi Dóra adott pillanatképet a Népszavának.

Mióta tanul az Színház- és Filmművészeti Egyetemen? Másodéves gyártásszervezés-hallgató vagyok az ún. 6x6-os filmes képzés keretében. Ez azt jelenti, hogy egy osztályban egy rendező, egy operatőr, egy forgatókönyvíró, egy vágó, egy hangmester és egy gyártásvezető hallgató tanul együtt, leképezve egy filmes stábot. Az évfolyamon 13 osztályfőnök tanított, amíg Szász János nem mondott fel. Mikor érezte először azt, hogy valami nincs rendben az egyetemen, az egyetem körül? Amikor a szenátus által megválasztott rektor, Upor László kinevezése nem történt meg. Utána akkor, amikor a modellváltás folyamata egyeztetés nélkül indult el. Részt vett a szeptember 1. óta tartó egyetemfoglalásban? Igen, szinte végig. A munkacsoportok közül leginkább a kommunikációs csoportban dolgozom. Volt oktatás az egyetemen november 27. óta, azaz azóta, amikortól a kuratórium felfüggesztette azt? Igen. A félévünk nem törölhető. A járványhelyzet miatt ugyan maradtak el gyakorlati órák, de ezek pótolhatók. Szarka Gábor kancellár azt nyilatkozta, hogy azért sem érti, miért fogadták felháborodással, hogy átmenetileg lezárták a Neptun webes felületet, mert a visszavezetésnél kiderült: októberig összesen hat osztályzat került be. A vizsgákon kapunk osztályzatokat. Mint az egyetemeken általában, a vizsgaidőszak december végén, januárban van. Azzal, hogy elvették az oktatók Neptun hozzáférését, megakadályozták, hogy ezeket a vizsgákat kiírhassák. Januárban online lezajlottak a vizsgák, de arra nem kaptunk garanciákat, hogy ezek eredményeit maradéktalanaul be lehet írni. Ahogy arra sem, hogy a múlt tanév utolsó három hónapjáról a pandémia miatt nyáron pótolt gyakorlati órák eredményeit végleg kitörölték-e. Mit tud a következő félévről? Csupán annyit, amennyi a sajtóban megjelent. Abszurdnak tűnik a kérdés, mégis felvetődik. Ön szerint mikor kezdődik a félév? Ahogy Upor László meghirdette tanév rendjét: február 1-én. Mi történik február 1-én? Szerintünk elkezdődik a második félév szorgalmi időszaka. Ön regisztrál? Még nem tudom. Ezt együtt döntik el az autonómiáért, a modellváltás ellen tiltakozó, a kuratóriumot el nem ismerő hallgatók? A regisztrációval kontra passziválással kapcsolatos dilemmákról beszélünk az online fórumokon, de ez mindenkinek a saját személyes döntése. Számomra az autonómiáért való küzdelem áraként nem borzalmas a bizonytalanság. Mindenki különböző élethelyzetben van, más az én kockázatom, akinek van már egy szociológus diplomája, mint annak, akinek kevesebb a választási lehetősége. Mit kockáztat, aki nem regisztrál? Miután előbbre hozták a regisztrációt, és a kuratórium nem válaszolt arra a kérdésre, hogy érvényesnek tekinti-e a tanulmányaikat passziváló diákok előző félévét, az ősztől mostanáig tartó időszak eredményeit. A kuratórium, illetve a kancellár nehezményezi, hogy önök nem állnak szóba velük. Furcsa, hogy ők hiányolják a párbeszédet. Azon túl, hogy – csak néhány példát említve – indoklás nélkül nem nevezték ki a megválasztott rektort, Upor Lászlót, vagy a modellváltással kapcsolatban nem hallgatták meg a véleményünket, a kollégisták sem tudják, hogy hová kell majd költözniük. A Vas utcai kollégium egyik szobájába viszont bejutott egy televíziós stáb. Amikor a járványügyi korlátozásokat bevezették, mindenki csak a legszükségesebbet vitte magával, rengeteg személyes tárgyuk maradt a kollégiumban. Joggal hihették azt, hogy ezeket megőrzi az intézmény. Ehhez képest a személyes tér megsértése történt. Tesz feljelentést az érintett? Úgy tudom, felmerült ennek lehetősége, de ez az ő döntése. A nemrég alakult a Freeszfe Egyesület valójában egy „levált” egyetem? Az egyesületet azért hoztuk létre, hogy a távozott – egyre nagyobb számú – tanárok közössége folytathassa a közös alkotómunkát a hallgatóival. A további részletek még alakulnak, ezekkel később állunk a nyilvánosság elé. A blokádot komoly társadalmi szimpátia övezte. Érződik ebből még valami? A járvány miatt már nem őrködhetünk a Vas utcában, így a személyes találkozások is elmaradnak. De a szimpátia megnyilvánulásaival most is találkozunk. Érzékelték a többi egyetem hallgatóinak szolidaritását? Először mindenkiben elképedés volt, de nagyon sok támogatást kaptunk a hallgató társainktól, részt vettek a fáklyás futásban, az október 23-i demonstráción is. Önök együttéreznek a most modellt váltó egyetemek diákjaival? A közösség álláspontja az, hogy nem magával a modellváltással van baj, hanem azzal, ha nem hallgatják meg a diákok véleményét. A szegedi és a pécsi egyetemen is szerveznek alulról szerveződő közösségek szervezik a fórumokat, kértek felszólalókat tőlünk is. A modellváltással kapcsolatban óriási jogi know-how halmozódott fel nálunk, ezt szívesen átadjuk nekik. Eszébe jutott, hogy a tanköztársaság működését, az SZFE elmúlt egy évét szociológusként feldolgozza? Csodálatos tanulmányt lehetne írni belőle, de ahhoz túlságosan benne vagyok, hogy ezt én tegyem meg.