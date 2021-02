Szükségállapot Mianmarban: a hadsereg átvette az irányítást

A merénylet elkövetését az al-Shabaab terroristaszervezet vállalta magára.

Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy mogadishui szálloda bejáratánál, legalább 17-en meghaltak, többen megsebesültek - közölte a szomáliai főváros rendőrsége. A merénylet elkövetését az al-Shabaab terroristaszervezet vállalta magára. A rendőrség közlése szerint a merénylő robbanószerekkel megpakolt autóval törte át az Afrik hotel egyik kapuját. A robbantást követően tűzharc alakult ki a behatoló fegyveresek és a szálloda biztonsági személyzete közt, két terrorista életét vesztette, helyszíni beszámolók szerint a tűzharc jelenleg is tart. Az al-Shabaab a szervezet szócsövének számító Andalus rádióadón keresztül jelentkezett a merénylet elkövetőjeként. Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezetnek 2012-ben hűséget fogadó al-Shabaab célja, hogy kiűzze az Afrikai Unió békefenntartóit az országból, valamint megdöntse a Nyugat támogatását élvező mogadishui kormányt, és radikális értelmezésen alapuló saríát (iszlám jogrendet) vezessen be Szomáliában. A dél- és közép-szomáliai területeket ellenőrző dzsihadisták ennek érdekében rendszeresen hajtanak végre támadásokat kormányzati, katonai és civil célpontok ellen, Mogadishuban is.