Gázpisztollyal lövöldözött Péter a II. kerületben

Motivációja ismeretlen volt.

Január 31-én, vasárnap este háromnegyed 9 körül szólt be valaki a rendőrségre, hogy a II. kerületben, a Fény utcában egy férfi többször is a levegőbe lőtt. Az egyenruhások hamar kiértek, és a helyszínen elfogták L. Pétert, aki elismerte, két lövést is leadott. Előállították, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és a nála lévő gáz- és riasztófegyvert lefoglalták - áll a tájékoztatásban. Az nem derül ki, hogy milyen motiváció állt a férfi tette mögött.