Müller Cecília: át kellett ütemezni az oltási tervet

Akadoznak a szállítások, ezért módosították az előzetes forgatókönyvet.

Mind az újonnan regisztrált, mind az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken - erről beszélt az operatív törzs sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közlése szerint a súlyos esetekből is kevesebb van, 46 éves volt a legfiatalabb és 96 éves a legidősebb áldozat. Jelezte, óriási erőket mozgósítanak. Az elmúlt négy napban az idősotthonokban lakókat oltották be. 72 ezer gondozottnak sikerült beadni a vakcinát. Minden otthonba nem tudtak eljutni, mivel számos helyen nem lehetséges a védőoltások beadása. Ilyenek azok az intézmények, ahol aktív fertőzöttek vannak. A harmadik kör beoltását erre a hétre tervezik. Attól függően tudják a háziorvosok teljesíteni a legidősebb regisztráltak beoltását, hogy mennyi vakcina jön. Az eheti oltási tervet át kellett dolgozni, mivel 18 ezer Moderna-vakcinára számítottak, de csak 11 ezret kaptak. Egy csökkentett formában lehet csak megvalósítani most a tervet, ennek ellenére nekilátnak a munkának - jelentette ki. Kérik a háziorvosokat, figyeljék a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatásait, elsősorban a szállítási bizonytalanságok miatt. Müller Cecília hangsúlyozta, minden vakcina amit gyártanak, az valamilyen hatásfokban védelmet nyújt. Az összes lehetőséget megragadják, hogy megfelelő vakcina álljon rendelkezésre, hiszen ez jelenti a kivezető utat. Örömtelinek nevezte, hogy az AstraZeneca is megkapta az uniós engedélyt, továbbá 1 millió embernek elegendő orosz, illetve 2,5 millió főre elegendő kínai vakcinát is lekötött a magyar kormány.