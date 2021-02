"Szétakadt" menet közben egy vasúti szerelvény Tatabányán

Ha Magyarországon szabadlábra helyezik, azonnal viszik Szerbiába, hogy ott negyven évet üljön.



Huszonhét éve tölti börtönbüntetését a magyar kriminalisztika történetének egyik legkegyetlenebb gyilkosa, Magda Marinko. A szerb származású halálosztó négy gyilkosság miatt kapott életfogytig tartó szabadságvesztést. Azonban akkor még nem lehetett az ítéletben kizárni a feltételes szabadlábra bocsátás lehetőségét, így 25 évnyi büntetés után kétévente felülvizsgálják a szabadulás lehetőségét. A végső döntést az ún. büntetés-végrehajtási bíró hozza meg. A Blikk azt írja , a férfinek nincsen állandó ügyvédje, két éve is már kirendelt védőt kapott.

"Még nem kaptam értesítést, hogy én lennék újra a védője, de a legutóbbi felülvizsgálatkor én képviseltem. Akkor elutasították a feltételes szabadlábra bocsátását. Ahogy én tudom, a börtönben nincs vele különösebb probléma, az ideje nagy részét sportolással tölti és az őröknek is megadja a kellő tiszteletet" - mondta el a lapnak Harkai Zsuzsanna ügyvéd.

Úgy tudják, az elítélt azóta is tartja a kapcsolatot a külvilággal. Szerbiában 40 évet kapott, így ha esetleg itthon szabadlábra is bocsátják, azonnal átszállítják egy szerb börtönbe, hogy megkezdje annak a büntetésnek a letöltését. Magda Marinko kegyetlen ámokfutása 1993-ban Kecskeméten kezdődött, egy vállalkozót, annak feleségét és üzlettársát gyilkolta meg. A három embernek 800 000 forintért kellett meghalnia. Még ugyanebben az évben Orosházán csapott le a halálosztó, Farkas Helga nagynénjét, M. Editet fojtotta meg egy nyakkendővel. A nőtől 100 000 forintot zsákmányolt. A bíróság ezért a négy gyilkosságért ítélte el, de nagy valószínűséggel társaival ő ölte meg a szegedi cukrászt, Z. Nagy Bálintot, feleségét és két kisgyermekét is. Ezt a bűncselekményt soha nem tudták rábizonyítani.