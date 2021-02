Kultúra karanténban

A kulturális és kreatív szektor a járvány által leginkább sújtott iparág, az éves összesített forgalom a becslések szerint harmincegy százalékkal esett vissza, körülbelül 200 milliárd euró a veszteség.

Átfogó tanulmányt készített a kulturális és kreatív szektorról az EY az európai közös jogkezelők szervezete, a GESAC megbízásából – adta hírül az Artisjus zeneipari szakmai blogján, a Dalszerzőn. Az anyag szerint a kulturális és kreatív szektor a járvány által leginkább sújtott iparág, az éves összesített forgalom a becslések szerint harmincegy százalékkal esett vissza, körülbelül 200 milliárd euró a veszteség. Az előadóművészeteket érintette leginkább a válság, ezt követi a zene és a vizuális művészetek, csak a videojátékipar tudott növekedni. Nem pusztán az elmaradt színházi és mozielőadások, koncertek, bezárt múzeumok vagy leállt forgatások miatti közvetlen kiesés okozott kárt, a hosszú távú hatások is akadályok: mivel az újranyitás után sem fog azonnal visszatérni a közönség, az előírások betartása megnöveli a költségeket, csökkenhet a beruházási és támogatási kedv, a közpénzek mértéke, s ez az innovációt is visszavetheti. A kultúra nem csupán egy a segítségre váró iparágak között, hanem kulcsszerepet kell játszania Európa talpra állásában. Ehhez három feladatot kell megoldani, az első a finanszírozás: azt javasolják, a helyreállítási alapok megfelelő részét fordítsák a szektorra, segítsenek hitelgaranciával, dolgozzanak ki specifikus biztosításokat, és a munkaerő-támogatási programoknál figyeljenek a szektor sajátosságaira. A második a megerősítés: olyan jogi környezetet kell kialakítani, amiben az alkotók megfelelő jövedelemre, a befektetők megtérülésre számíthatnak – ehhez fontos a szerzői jogi irányelv gyors és hatékony bevezetése is. A harmadik kihívás, hogy a szektorban dolgozók összesített erejét a társadalmi, környezeti változások szolgálatába állítsák.