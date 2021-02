Pekingben mindenképpen lesz téli olimpia

Az aranylabdás Ronaldinho nem volt hajlandó lemondani a bulizásról, Stefan Schwarzot viszont eltiltotta a klubja egy esetleges űrutazástól.

A modern futball világában egyre gyakrabban kerül valamilyen záradék egy labdarúgó szerződésébe. Spanyolországban teljesen természetes, hogy minden játékos kontraktusában szerepel kivásárlási ár, igaz ezek többnyire meg sem közelítik a valóságot. A Real Madrid és a Barcelona gondosan ügyel arra, hogy irreálisan magas, sok százmillió eurós összeg kerüljön a játékos szerződésébe, amit még véletlenül sem fizetne ki egyetlen csapat sem. De vannak egészen más jellegű, már szinte bizarrnak mondható záradékok is egyes szerződésekben. Nagy visszhangot keltett a sajtóban, amikor 2013-ban az Arsenal 40 millió plusz egy fontot ajánlott Luis Suárezért a Liverpoolnak. A londoniak korábban 35+5 millióval próbálkoztak sikertelenül, majd valahonnan úgy értesültek, az uruguayi játékos 40 millió fölötti összegért kivásárolható. Mindez nem volt igaz, a csatár szerződése értelmében a Liverpoolt ez az összeg csak a játékos tájékoztatásra kötelezte, azt nem volt kötelező elfogadni. „Mit gondoltok, mit szívtak ezek odaát az Emiratesben?” – írta Twitter-oldalára akkor John W. Henry, a Liverpool tulajdonosa. Suárez akkor maradt Liverpoolban, egy évvel később lett a Barcelona játékosa. A klubváltás előtt az uruguayi támadó még a 2014-es világbajnokságon szerepelt, ahol megharapta Giorgio Chiellinit. Nem ez volt az első ilyen eset tőle, korábban az Ajax és a Chelsea játékosaként is így tett egy-egy alkalommal. Ennek kapcsán merült fel, hogy a Barcelona harapási záradékot tett a játékos szerződésébe, ám később ezt tagadta Jose Maria Bartomeu, a Barcelona akkori elnöke. Az csak a közelmúltban derült ki, hogy volt egy másfajta záradék Suárez barcelonai szerződésében, mely szerint a Manchester United, a Manchester City, a Paris Saint-Germain és Real Madrid sem igazolhatta volna le, hacsak nem jár le a játékos kontraktusa. Miután a Barcelona jelezte neki, felbontaná a szerződését Suárez a Juventushoz szeretett volna igazolni, de ezt csak úgy tudta volna megtenni, ha leteszi az olasz állampolgársági vizsgát. Utóbb felmerült a gyanú, hogy az uruguayi gólzsák előre megkapta a helyes válaszokat a kérdésekre. Az olasz rendőrség nyomozást indított, a Juventus pedig jobbnak látta elállni az üzlettől, így a támadó az Atlético Madridhoz igazolt. A Liverpool Suárez helyére Roberto Firminót igazolta le a Hoffenheimtől, a játékos szerződésébe pedig bekerült egy 89 millió fontos kivásárlási záradék, amelyet az Arsenalon kívül bármelyik együttes aktiválhat. Úgy tűnik, a klubelnök valóban megorrolt az ágyúsokra. A Barcelona és a Liverpool 2018-ban még egy érdekes megállapodást kötött egymással, amikor a spanyol együttes 142 millió fontért megvette Philippe Coutinhót. A Liverpool a szerződés részeként kikötötte, hogy a Barcelona a következő három évben nem vásárolhat a klubtól játékost, kivéve, ha a kialkudott áron felül további 100 millió fontot fizet. Nem lenne meglepő, ha Georginio Wijnaldum emiatt a záradék miatt nem tudott volna tavaly nyáron a katalánokhoz igazolni, pedig a holland középpályást nagyon szerette volna megszerezni Ronald Koeman. Az immáron Liverpoolban futballozó Alex Oxlade-Chamberlain korábban az Arsenal labdarúgója volt, a középpályás szerződése ugyancsak tartalmazott egy szokatlan kitételt. Amennyiben a játékos több mint 20 percet töltött a pályán, akkor az Arsenal minden alakalommal köteles volt 10 ezer fontot fizetni a Southamptonnak. Éppen ezért Oxlade-Chamberlaint nem egyszer a 71. percben, vagy azután cserélték be. Neil Ruddock neve kevésbé cseng ismerősen, de az egyszeres angol válogatott középhátvéd egykori megállapodása is furcsának nevezhető. A védő 2000-ben ingyen igazolt a West Hamtől a Crystal Palace-hoz, ahol Simon Jordan, a klub korábbi elnöke Harry Redknapp vezetőedző tanácsára belevette a megállapodásba, pénzt vonnak le a futballistától, ha a súlya 99.8 kilogramm fölé megy. Ruddock fizetése nyolc alkalommal bánta a túlsúlyt. Még szürreálisabbnak tűnik a Sunderland és Stefan Schwarz 1999-ben köttetett megállapodása. A klub 4 millió fontot fizetett a játékosért, de beleírta a szerződésbe, hogy azt felmondhatja, ha a játékos űrutazást tesz. A Sunderland akkori vezérigazgatója, John Fickling arról értesült, hogy Schwarz egyik tanácsadója befizetett egy űrútra és attól tartott, a játékost magával viszi kísérőként. De nemcsak klubok, játékosok is elő tudnak állni eszement ötletekkel. Ezt Rolf-Christel Guie-Mien bizonyította, amikor 1999-ben a Karlsruher csapatától az Eintracht Frankfurthoz szerződött. A középpályás annyira nem rajongott a felesége főztjéért, hogy az kérte, fizessék a hölgy óráit, amin megtanul főzni. Ronaldinho 2011-ben igazolt a Flamengóhoz az AC Milantól, a legendás brazil középpályás pedig azt vetette bele a megállapodásba, hogy hetente kétszer elmehessen bulizni. Giuseppe Reina viszont minden bizonnyal már bánja, hogy kérését nem fogalmazta meg kellőképp pontosan. A Borussia Dortmunddal kötött hároméves megállapodás része volt, hogy a klub minden évben épít neki egy házat. Ám mivel nem határozta meg annak méretét, így minden évben egy LEGO házat kapott.