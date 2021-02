Megölte élettársát egy nő a II. kerületben

A 39 éves nő magával is végezni akart.

Megölte élettársát egy nő Budapesten a II. kerületben, majd magával is végezni akart – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták: hétfő este 19 óra 20 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy II. kerületi lakásban haláleset történt. A rendőrség információi szerint a lakásban egy nő megölte élettársát, majd magával is végezni próbált. Közölték: a férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe, a 39 éves nőt a mentők kórházba vitték. Az ügyben a rendőrség emberölés miatt indított eljárást. Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot.