Édesvízű volt a Jeges-tenger a jégkorszakokban

A járvány miatt, de amint „észszerű keretek között megvalósítható lesz”, elindul az expedíció.

Bizonytalan időre elnapolta a Titanic SOS-üzeneteit küldő távíró kiemelésének és kiállításának terveit a luxushajó ezüstneműit, porcelánjait és aranyérméit már korábban felszínre hozó R.M.S. Titanic vállalat a koronavírus-járványra hivatkozva. Az atlantai székhelyű cég a nemzetközi közlekedéssel és az expedíció anyagi-technikai feltételeinek biztosításával kapcsolatos egyre fokozódó nehézségekkel, valamint a résztvevők egészségének megóvásával indokolta döntését a pénteken benyújtott bírósági dokumentumokban. Az RMS Titanic Inc. csaknem egy éve kényszerül nélkülözni elsődleges bevételforrásait, mivel az Atlanti-óceán mélyén pihenő roncsról kimentett tárgyakat bemutató kiállításai bezártak a koronavírus-járvány miatt. Az országszerte elérhető tárlatainak csupán egy része nyitott ki újra, és azok is csupán korlátozott látogatószámmal működnek. A cég ugyanakkor kitart amellett, hogy pénzügyileg stabil helyzetben van. Mint aláhúzta, továbbra is egyik legfőbb prioritása a Marconi-féle drótnélküli távíró kiemelése, amely azonnal megtörténik, „amint észszerű keretek között megvalósítható lesz”. A cég szerint a rádió kiemelése és kiállítása nem kegyeletsértő a Titanic-kal hullámsírba szálló holtakkal szemben, ellenben segít megőrizni és fenntartani a hajó örökségét. A vállalat még tavaly februárban kérvényezte egy virginiai bíróságtól, hogy kimenthesse a gyorsan romló állapotú roncsból a távírót. A cég, amely most korábbi kérvényét frissítette, tovább dolgozik az expedíció finanszírozási tervén, ahogy azt a Titanic megmentési kérdéseivel foglalkozó tengerjogi bíróság elrendelte. A vállalat mindeközben jogi csatát vív az amerikai kormánnyal az expedíció törvényességét illetően. A kormányt képviselő ügyvédek szerint a cég csak a kormány jóváhagyásával emelheti ki a távírót, mivel a roncs hivatalos emlékmű. A Titanic 1912. április 14-én éjjel 11.40-kor ütközött egy jéghegynek Angliából New Yorkba tartva. A hatalmas luxusgőzös a még viszonylag újdonságnak számító Marconi-féle drótnélküli távíróval küldött kétségbeesett üzeneteket a katasztrófáról. Az üzeneteket a közelben lévő hajókon és a szárazföldön is fogták. A hajó alig három óra alatt elsüllyedt, a fedélzetén tartózkodó több mint 2200 főnyi utas és legénység közül alig több mint 700 élte túl a tragédiát. A Titanic roncsának elhelyezkedését az Atlanti-óceán mélyén, Új-Fundlandtól 645 kilométerre a Robert Ballard óceánkutató által vezetett nemzetközi csoportnak sikerült meghatároznia 1985-ben. Az RMS Titanic Inc. bírósági felhatalmazással az évek során több ezernyi leletet hozott felszínre a roncsok közül.