Gáláns állami bankos hitel Rogán új feleségének

A már lezárult ügyek 97 százalékában helyt adtak a kérelmeknek - értesült a Népszava.

Összesen 16 442 kérelem érkezett be az Oktatási Hivatalhoz (OH) a január 15-ei határidőig a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében – közölte lapunkkal az OH. Mint írták, a kérelmek elbírálása folyamatos, február elsejéig 11 667 kérelem esetében hoztak döntést. A már lezárult ügyek 97 százalékában helyt adtak a kérelmeknek, 1 százalékban elutasították azokat, és 2 százalékot tett ki azoknak a kérelmeknek az aránya, ahol „egyéb” (például határidő után benyújtott kérelmek esetén visszautasító) döntést hoztak. A hatéves kortól kötelező iskolakezdés, valamint az iskolaérettségi vizsgálatok szabályain még 2019-ben változtatott a kormány, a módosítások pedig 2020 január elsején léptek életbe. Ettől a naptól az óvodák és a szülők már nem dönthetnek arról, hogy egy hatéves gyermek érett-e az iskolára, vagy az tenne jobbat neki, ha egy évet még óvodában maradna. Ha utóbbit látnák jobbnak, akkor a szülőknek az OH-hoz kell kérelmet benyújtaniuk, és majd a hivatal dönt helyettük. Tavaly januárban mintegy 10 ezer kérelmet nyújtottak be az OH-hoz. Ez azonban nem azt jelenti, hogy idén növekedett az iskolahalasztást kérelmezők száma. Ugyanis 2019 végéig – amíg még nem léptek hatályba a törvénymódosítások – a szülők a pedagógiai szakszolgálatoknál is kérhettek vizsgálatot és szakvéleményt. A 2020-as évre mintegy 12 ezren így szereztek igazolást, de most már ezt sem tehetik meg. Vagyis tavaly legalább 22 ezren mentesülhettek a kötelező beiskolázás alól, ami már akkor is mintegy 10 ezerrel kevesebb gyereket jelentett, mint a korábbi években. A számuk most még tovább csökkent. A Szülői Hang Közösség már több alkalommal felhívta a figyelmet az új eljárás hibáira és hiányosságaira, legutóbbi felmérésük szerint sok szülő nem kapott megfelelő tájékoztatást és támogatást a kérelmezés megindításához sem. A szervezet szerint így idén akár tízezernél is több olyan hatéves kisgyermeket kényszeríthetnek iskolába, akinél indokolt lenne a halasztás, de az információhiány és a szakmai segítség hiánya miatt a szülők el sem jutottak odáig, hogy kérelmet küldjenek az OH-nak. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő nemrég az alapvető jogok biztosánál, Kozma Ákosnál érdeklődött arról, szerinte nem okoznak-e alapjogsérelmet az új iskolaérettségi szabályok. Az ombudsman arról tájékoztatta a politikust, hogy átfogó vizsgálatot indított az ügyben, az eredményeket összegző jelentést hamarosan nyilvánosságra hozzák.