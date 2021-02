Őrizetbe vették az M6-oson halálos balesetet okozó férfit (videó)

Megharagudott a tulajdonosra, mert azt gondolta, bele akar szólni az életébe. A egyik lakó időben észrevette a tüzet.

Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy férfi ellen, aki 2019. október 14-én éjfél után felgyújtott egy tiszakécskei munkásszállót, hogy megölje a szállóban alvó tulajdonost. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2019 szeptemberétől lakott a munkásszállón. A szállóban lakott a barátnője, de az emeleten, külön lakrészben élt a szálló tulajdonosa is a családjával. A férfi kisebb munkákat is elvégzett a tulajdonos részére. Beszélgetéseik alapján azonban azt gondolta, hogy a tulajdonos bele akar szólni az életébe, ezért megharagudott rá. 2019 októberének első felében el is határozta, hogy megöli úgy, hogy felgyújtja a szállót. A férfi ehhez vett két flakon körömlakklemosó folyadékot, amiről tudta, hogy tűz- és robbanásveszélyes. Október 13-án este kikísérte a buszmegállóba a dolgozni induló barátnőjét, majd a szállóban összepakolta a dolgait. Miután a szállóvendégek elaludtak, éjfél után az egyik flakon körömlakklemosót az ágyra öntötte az egyik szobában, végigfolyatta a bejárati ajtóig, majd öngyújtóval meggyújtotta. A másik flakon tartalmát pedig a közös konyhában lévő étkező- és billiárdasztalra öntötte és meggyújtotta. Azt is tudta, hogy a konyhában van két PB gázpalack, amiket így akart felrobbantani. A férfi – mielőtt még a körömlakklemosót szétöntötte volna – az emeleti folyosón lévő poroltó készülékeket is elrejtette, hogy megnehezítse a tűz oltását. Ezután – tudva azt, hogy az emeleti szobákban a tulajdonoson kívül több más ember is alszik – elhagyta az épületet a holmijával együtt. A szobában elharapózott és átterjedt más szobák tetőszerkezetére, míg a konyhában elhamvadt a tűz. A lángok áramkimaradást okoztak, ami miatt az egyik lakó észrevette a tüzet, riasztotta a többi lakót és nekikezdtek az oltásnak. A telefonon értesített tűzoltók pedig gyorsan megfékezték a tűz tovaterjedését. Ha a tüzet nem oltották volna el időben, úgy a terjedő lángok és füst miatt a szállóban alvó személyek meghalhattak volna, amivel a vádlott is tisztában volt. A férfit a rendőrök még aznap őrizetbe vették. A letartóztatásban lévő, különös visszaesőnek minősülő férfit a főügyészség előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, több ember életét veszélyeztetve, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és közveszélyokozással vádolja. A főügyészség életfogytig tartó fegyház és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, a férfi bűnössége kérdésében a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.