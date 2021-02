Legalább hat hónapig kimutathatók a koronavírus ellen termelt antitestek

Aktív fertőzés esetén és előtte is hatékony: képes megelőzni a vírus szaporodását a thapsigargin nevű, szájon át szedhető antivirális szer a Nottinghami Egyetem kutatói szerint.

Egy kevésbé ismert antivirális szer, a thapsigargin „nagyon hatékonynak” bizonyult a Covid-19 ellen a Nottinghami Egyetem kutatói szerint. A Viruses című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban kimutatták, hogy a növényi alapú szer kis dózisokban „nagyon hatékony széles spektrumú gazdaközpontú antivirális természetes immunválaszt vált ki az emberi légzőszervi vírusok három fő típusa ellen”, köztük a Covid-19 betegséget okozó új típusú koronavírus ellen. A kutatók sejtkultúrákban és állatkísérletekben kimutatták, hogy a thapsigargin hatékony az aktív fertőzés ellen, de már előtte is. Képes megelőzni, hogy a vírus szaporodjon a sejtekben 48 órán át. Mivel stabil a gyomorsavban, szájon át szedhető, és ezért nincs szükség injekciókra vagy kórházi kezelésre. A kutatók szerint többszörösen hatékonyabb mint a jelenlegi antivirális szerek. „Bár további vizsgálatok szükségesek, a mostani eredmények határozottan jelzik, hogy a thapsigargin és származékai ígéretes antivirális kezelések lehetnek a Covid-19, valamint az influenzavírus ellen” – idézte az egyetem közleménye Kin-Chow Chang professzort, a kutatócsoport vezetőjét. A koronavírus-világjárvány első hulláma után számos kezelést alkalmaztak a vírus okozta betegség ellen, köztük a szteroid dexamethasone-t, vagy az antitesteket tartalmazó vérplazmát. Az orvosok és egészségügyi szakemberek javasolták a fokozott D-vitamin-bevitelt megelőzésként. Azóta számos oltóanyagot is előállítottak rekordidő alatt, köztük a Pfizer/BioNTech, a Moderna és az Oxford/AstraZeneca vakcináját, az orosz Szputnyik V-t és két kínai oltást is.