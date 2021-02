Ellenzéki tévéadók elsötétítésével lépne az európai útra Ukrajna

Az ukrán elnök nem titkolja, hogy így küzd az agresszornak tartott Oroszország által finanszírozott propaganda ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai Twitter-bejegyzésében próbálta megmagyarázni azt a döntését, hogy miért hagyta jóvá a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács három ellenzéki tévécsatornát sugárzási jogától megfosztó határozatát. A 112 Ukrajina, a NewsOne és a ZIK tévécsatornák a Moszkva-barát Viktor Medvedcsuk vezető ukrán politikushoz köthetők.



„A szankciók nehéz döntések. Ukrajna határozottan támogatja a szólásszabadságot. Nem (támogat viszont) egy agresszor ország által finanszírozott propagandát, amely aláássa Ukrajna (törekvéseit) az európai és euro-atlanti integráció felé vezető úton. (...) Az országnak a függetlenségéért folytatott harca egyben küzdelem az igazságért és az európai értékekért egy információs háborúban.” – írta az államfő.

Mondandóját fokozta Ivan Bakanov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, aki szerint „hibrid háború zajlik Ukrajna ellen, ennek része az információs terület is”. Azt is állította:



„Nagy különbség van a szólásszabadság és az egyértelmű ukránellenes retorika között. A szólásszabadság ott ér véget, ahol Ukrajna területi integritásába és szuverenitásába való beavatkozásra utaló jelek mutatkoznak meg.”

Az Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök „komájaként” emlegetett milliárdos oligarcha Viktor Medvedcsukról, a Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért parlamenti párt vezető politikusáról az ukrán elnöki iroda vezetőjének egyik tanácsadója pedig azt mondta: „nyilván azt gondolta, hogy még 2014 után is mindenkit mindig megtéveszthet, egyebek mellett fiktív személyek mögé bújtatva vállalkozásait”. Az RBK-Ukrajina és az Ukrajinszka Pravda hírportálok az ukrán hatóságoktól származó értesülésekre hivatkozva azt is közölték, hogy az említett tévécsatornákat, amelyek hivatalosan Medvedcsuk párttársa, Tarasz Kozak nevére vannak bejegyezve, olyan vállalat is finanszírozza, amely illegális szénkitermelést folytat a szakadár Donyec-medencei területeken, ahonnan a szenet Oroszországba szállítja, megsértve ezzel Ukrajna érdekeit.